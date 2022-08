KTM, in arrivo il nuovo cinquantino

Fonte: Ufficio Stampa KTM 790 Duke, la naked media che fa divertire

KTM ha presentato il suo nuovo cinquantino per la prima volta negli USA, durante il Campionato Nazionale AMA Motocross Amatoriale. Oggi questa piccola KTM 50 SX Factory Edition, adatta per i giovani che amano l’avventura e i percorsi off-road, è finalmente pronta per il lancio sul mercato.

La nuova moto vanta una serie di elementi di alto livello, ed è infatti realizzata dalla Casa con l’intento di dare anche ai più giovani piloti il primo assaggio di quello che possono essere le reali prestazioni delle moto Factory, quelle usate nei campionati. Un vero e proprio cinquantino off-road, per i piloti amanti dei percorsi sterrati e delle corse all’avventura.

La nuova versione per il 2023 di KTM 50 SX Factory Edition sarà prodotta dalla Casa e disponibile solo ed esclusivamente per il mercato del Nord America, a partire da questo mese di agosto.

KTM 50 SX Factory Edition: com’è fatta

Il team di ingegneri e progettisti che ha lavorato alla realizzazione del nuovo cinquantino di KTM, votato all’off-road, hanno preso come musa ispiratrice la KTM 50 SX 2023, usandone la sua solida base, scegliendo i migliori accessori che si trovano all’interno del catalogo KTM PowerParts.

È così che sono riusciti a realizzare la minicross perfetta per i giovani piloti appassionati del brand, quelli che mirano a diventare i futuri campioni: il nuovo cinquantino Factory Edition vanta un impianto di scarico FMF, coperchi della frizione e dell’accensione in alluminio fresati CNC, rapporti, carburazione e configurazione della frizione di derivazione racing, pneumatici di alta qualità Dunlop Geomax MX 53 e una sella speciale che offre un grip maggiore e aiuta infatti chi sta alla guida del veicolo a restare ben saldo al mezzo, anche a piena potenza.

Le caratteristiche premium della moto

Non finisce qui, perché tutti i nuovi talenti avranno la possibilità di sfruttare le ottime sospensioni WP XACT con tecnologia AER, ma anche i freni Formula di fascia alta abbinati a dischi Wave. Ottima scelta della Casa il manubrio rastremato Neken con manopole ODI e cerchi in alluminio anodizzato nero.

Si tratta di elementi che vanno a enfatizzare il design ultraleggero della moto, che piace ai più giovani. L’ergonomia mette il pilota al centro della scena, il motore da 50 cm3 è potente e gestibile, abbinato a una frizione centrifuga regolabile, che rende la nuova KTM 50 SX Factory Edition facile da guidare.

Questa nuova creatura di KTM è stata concepita e realizzata per i minicampioni che amano correre su due ruote nei fuoristrada, per tutti coloro che hanno intenzione di fare sul serio, e con stile. La KTM 50 SX Factory Edition per il 2023 viene lanciata sul mercato con un look completamente nuovo e uno stile mai visto.

Una due ruote nuova, lanciata sul mercato USA e pronta per regalare emozioni ai giovani piloti, grazie alle sue prestazioni di alto livello. Esce dalla fabbrica nella sua veste per il 2023, rinnovata con grafiche vivaci, nei colori arancione e blu, che prendono ispirazione dal Team Red Bull KTM Factory Racing. L’ultimo cinquantino ultra grintoso nato in KTM incarna perfettamente lo spirito “Ready to Race” che caratterizza il marchio austriaco. Non sappiamo il prezzo ufficiale, ma la versione KTM 50 SX parte da 4.525 euro.