Kawasaki, mezzo secolo per la gamma Z: nuovi modelli celebrativi

A cinquant’anni dall’uscita della prima due ruote Z, Kawasaki festeggia in grande annunciando non uno ma ben quattro modelli celebrativi Z50th. Mezzo secolo di storia, dunque, per una gamma di successo che nacque nel 1972 con l’iconica Super Four Z1, arrivando oggi a coprire una larga fetta del mercato moto con Z650 e Z900, oltre ai modelli retrò sport Z650RS e Z900RS.

Le particolarità e i dettagli delle Kawasaki Z900 e Z650 celebrative

Non è poi così frequente che in ambito motoristico una famiglia di motori duri uno o più decenni. Eppure quella di Kawasaki Z si è rivelata essere una gamma longeva e di successo che ha saputo rinnovarsi tenendo tuttavia fede ad alcuni dei principi del marchio. L’occasione è perciò di quelle ghiotte, e proprio per festeggiare questo traguardo, come anticipato, la Casa giapponese lancia quattro modelli celebrativi.

L’edizione per il cinquantesimo anniversario della Supernaked Z900, ad esempio, si fregia della Firecracker Red, colorazione della Z1100GP, la celebre Z raffreddata ad aria che riscosse un gran successo negli anni ’80: un colore rosso molto distintivo presente anche sulla GPZ900R, tonalità decisamente distintiva di Kawasaki per il periodo. Ulteriore chicca estetica che dona alla Z900 un tocco di classe, gli steli della forcella rifiniti in oro a contrasto col telaio in nero lucido. Design a parte, questo modello celebrativo sarà disponibile sia in versione A2 da 70 kW che a piena potenza, in ogni caso con dotazione di bordo che include una strumentazione a colori TFT connessa con lo smartphone, riding mode integrati, sistema d’illuminazione full LED e controllo di trazione KTRC.

Passando invece alla Z650, la variante celebrativa di Kawasaki si distingue anche in questo caso per la presenza di una vivida vernice rossa con riflessi blu scuro e argento, come per i modelli dell’epoca che fu, con rifinitura in oro del logo Kawasaki e dell’emblema “Z”, che esaltano ancor più lo stile della Supernaked Z. Completano il quadro del modello celebrativo del cinquantesimo anniversario il rosso dei cerchi, con dettagli in argento, la sella realizzata con un pellame speciale e, ciliegina sulla torta, il logo “Z 50th” inciso sul parafango anteriore.

Le edizioni 50th anniversario delle Kawasaki retrò sport Z900RS e Z650RS

Le due Kawasaki celebrative che mancano sono i modelli retrò sport Z900RS (qui i dettagli della versione SE) e Z650RS. Per entrambe è stato sviluppato e applicato uno speciale processo di verniciatura da cui ne risaltano i colori caramellati del serbatoio e della carrozzeria, applicati a strati con lo scopo di far risaltare meglio una trama profonda lucida che esalti la bellezza delle linee delle moto. Le rifiniture in nero lucido, l’utilizzo di pelle speciale per la sella con trame e cuciture distinte rispetto a quelle dei modelli standard, o ancora, i cerchi color oro con emblemi “DOHC” e “Double Overhead Camshaft” in memoria del passato e il logo “Z 50th” sul serbatoio, costituiscono i tratti distintivi delle edizioni 50th anniversario delle Kawasaki retrò sport Z900RS e Z650RS (di cui qui trovate tutti i dettagli). L’appuntamento è per i prossimi 50 anni e intanto, tanti auguri!