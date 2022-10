Kawasaki, svelato finalmente il prototipo elettrico

Fonte: iStock Arriva in Germania a Intermot il primo prototipo elettrico di Kawasaki

Un’occasione speciale, quella della giornata inaugurale di Intermot, il salone tedesco. È proprio questo il momento che Kawasaki ha scelto per mostrare la sua idea di “forza motrice” per il futuro, rivelando il prototipo completo di una motocicletta a propulsione elettrica, la nuova EV tanto attesa.

Se ne parlava ormai da mesi, nelle scorse settimane abbiamo visto in diverse occasioni le anticipazioni del prototipo elettrico della Casa motociclistica Kawasaki. Il modello è stato avvistato per la prima volta in azione all’evento della 8 ore di Suzuka, la moto elettrica è un elemento che fa parte di un discorso più ad ampio raggio presentato dal General Manager di Kawasaki Motors Europe, il signor Masaya Tsuruno.

Gli impegni di Kawasaki per il futuro

Il Presidente di Kawasaki Motors, riflettendo sull’impegno preso in precedenza da Hiroshi Ito, che ha dichiarato di voler presentare almeno tre veicoli elettrici a livello globale entro il 2022, ha sottolineato che il prototipo – che è rimasto esposto per tutta la durata della conferenza stampa – costituirà la base per una vera produzione futura.

E non è tutto, perché nonostante abbia sottolineato il continuo impegno di Kawasaki nei confronti dei motori a combustione interna, Tsuruno-san ha aggiunto anche che la propulsione elettrica e i biocarburanti sono stati presi in considerazione parallelamente alla ricerca sull’idrogeno come possibile soluzione al raggiungimento della neutralità carbonica.

Chiaramente Kawasaki possiede moltissime risorse, oltre a un’esperienza pluriennale nel settore, caratteristiche che le donano una posizione di rilievo nel mondo dei trasporti. Elementi che saranno sicuramente in grado di dare alla Casa il piglio giusto per svolgere un ruolo significativo sia nell’evoluzione delle tecnologie emergenti che nelle innovazioni tecnologiche dei motori a combustione interna. E infine Tsuruno-san ha anche ribadito che l’azienda è attivamente coinvolta in partnership importanti che non riguardando soltanto il mondo delle due ruote, ma comprendono anche quello delle auto e altre tecnologie, orientate al futuro della mobilità.

Le sue parole: “Siamo altamente motivati ​​e fortemente connessi e continueremo nella nostra ricerca e sviluppo”.

Fonte: Ufficio Stampa

Il rafforzamento del brand

In conclusione, il General Manager di Kawasaki ha rivelato che la Casa motociclistica – famosa in tutto il mondo – oggi è impegnata nel rafforzare ulteriormente il marchio. La missione è continuare a offrire prodotti e servizi che siano in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ed esplorare ogni opportunità possibile, investendo nella ricerca, per arrivare alla neutralità carbonica e alla necessaria salvaguardia dell’ambiente.

La moto elettrica di Kawasaki

Ad agosto la Casa aveva fatto l’interessante annuncio “bomba”, svelando la sua intenzione di produrre due nuove creature, una moto ibrida e una elettrica.

La comunicazione ufficiale di Kawasaki Motors parlava delle intenzioni della Casa per i prossimi anni: il brand giapponese noto in tutto il mondo pare infatti avere in programma il lancio sul mercato globale di ben 16 nuovi modelli con motori endotermici ogni anno, più altri 10 tra elettrici e ibridi entro il 2025. Il programma è sicuramente molto ambizioso, ma Kawasaki – in suo perfetto stile – non si tira indietro e alla Otto Ore di Suzuka (competizione motociclistica) ha parlato di quello che ha in mente per il futuro.

Kawasaki ha parlato quindi di una creatura 100% elettrica e di una ibrida, e fa sul serio: i prototipi inediti hanno già girato sulla pista giapponese, e nei giorni scorsi quello elettrico è stato svelato in Germania, a Intermot.