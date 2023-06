Incredibile record di km in sella a una moto

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Ivan Cervantes ottiene il Guinness World Record per aver percorso la più lunga distanza in chilometri in sella a una moto in 24 ore, sulla Triumph Tiger 1200 GT Explorer. Un risultato straordinario per il pilota 5x Enduro World Champion e Global Ambassador di Triumph Motorcycles, che ha ottenuto il suo record individuale.

Il record in sella a una moto

Il pilota Cervantes ha guidato una Tiger 1200 GT Explorer all’interno dell’ High-Speed Ring del Nardò Technical Center in Puglia, e ha raggiunto l’eccezionale distanza di 4.012 km in 24 ore, superando il precedente record di 3.406 km di oltre 600 km.

Il record è stato ufficialmente verificato e convalidato dai delegati di Guinness World Records lo scorso 30 aprile, aggiudicando per l’esattezza una distanza percorsa di 4.012,53 chilometri in tutto, che equivalgono alla stessa distanza che c’è tra la città di Londra e il sito delle Grandi Piramidi di Giza in Egitto.

Una sfida fisica e mentale impressionante per il fuoriclasse spagnolo che, nel corso della sua straordinaria carriera, ha conquistato 5 titoli di Campione del Mondo Enduro, 21 titoli nazionali Enduro e 5 titoli nel campionato spagnolo Motocross. Nel mese di Luglio 2021, Ivan Cervantes è diventato ufficialmente Global Ambassador per Triumph Motorcycles nel mondo dell’Off-Road specialistico, e da allora è intensamente impegnato nello sviluppo della futura gamma di modelli in arrivo.

Da quando si è unito al team interno di Triumph Motorcycles, Ivan ha anche avuto l’occasione di competere con grande successo in importanti Rally per moto Adventure, conquistando tra l’altro ottimi risultati. Per prepararsi al meglio nel tentativo di record, si è allenato duramente in sella alla sua Tiger 1200 Rally Pro, focalizzandosi su una particolare strategia di alimentazione e di recupero, grazie alla consulenza del Professor Andrew Bagshaw della Università di Birmingham.

Il precedente Guinness Worlds Records consisteva in 3.406,17 km, percorsi dallo statunitense Carl Reese il 26 febbraio 2017, registrando una velocità media nelle 24 ore di 141.9 km/h.

Il pilota del record 2023 è riuscito a eguagliare il precedente primato con ben 5 ore di anticipo rispetto al limite imposto dalle 24 ore. E non si è accontentato del risultato ottenuto, proseguendo e mettendo a segno i 4.000 km. Nelle 5 ore seguenti, Cervantes ha coperto altri 606 chilometri, come la tratta Bologna-Salerno.

La Triumph Tiger 1200 GT Explorer

La moto che ha conquistato il record è una Tiger 1200 GT Explorer, completamente di serie e selezionata in modo casuale a fine linea di produzione nello stabilimento Triumph di Hinckley, in UK. Non è stato effettuato alcun intervento tecnico particolare sulla moto, usata proprio come esce di serie, ma è stata eseguita solo una corretta procedura di rodaggio, seguendo le modalità ufficiali che la Casa suggerisce ai clienti, e il primo tagliando con sostituzione olio.

Si tratta di una due ruote che fa parte di una gamma di motociclette adventure in grado di garantire eccellenti doti di comfort, sicurezza e piacere di guida nell’utilizzo turistico, unendo l’inconfondibile carattere sportivo dei motori 3 cilindri “made in Hinckley”.

Ci sono caratteristiche tecniche – come il serbatoio “long range” della capienza di 30 litri e l’ottimale protezione aerodinamica alle alte velocità – che hanno contribuito a donare al pilota il necessario per riuscire a raggiungere il record, affrontando al meglio questo tentativo di record di 24 ore. Non sono comunque mancate le difficoltà, dovute soprattutto ai cambi meteo improvvisi e alla pioggia.

L’unico intervento di manutenzione che è stato necessario fare durante il test, come pianificato, è il cambio gomma posteriore, quando le Metzeler TOURANCE Next prviste di serie hanno dovuto affrontare l’asfalto bagnato, e anche questo dimostra le ottime doti di affidabilità e resistenza della nuova Tiger 1200.