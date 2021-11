Si impennano le vendite per Moto Guzzi, in vetta ancora lei

La celebre Casa motociclistica italiana dell’Aquila, nata il 15 marzo del 1921, ha appena spento le sue prime 100 candeline e continua a riscuotere un grandioso successo; è conosciuta in tutto il mondo e attrae a Mandello del Lario ogni anno visitatori di ogni nazionalità, mossi dalla grande passione per le due ruote.

Abbiamo assistito la scorsa estate ad una forte impennata delle vendite per Moto Guzzi, anche grazie agli ottimi risultati raggiunti dalla V7 Naked, che si è aggiudicata la tredicesima posizione nella classifica delle moto più vendute in Italia, in un mercato che in realtà è stato segnato per tutta estate principalmente dai modelli scooter, senza i quali la V7 dell’Aquila avrebbe tranquillamente raggiunto la seconda posizione. Dall’inizio del 2021 ne sono state immatricolate più di 2.000 e la due ruote famosa nel mondo rientra nella top ten delle più amate dagli italiani, al settimo posto assoluto.

Lo scorso mese di agosto, come avevamo visto, la V7 Naked è stata la moto con cilindrata oltre 700 cc più venduta nel mercato italiano, con ben 213 esemplari consegnati ai clienti. L’ultima versione di Moto Guzzi V7 non ha distanziato solo la concorrenza italiana, ma anche quelle giapponese e tedesca. Una notizia straordinaria per la Casa di Mandello, che festeggia quest’anno il centenario (abbiamo presentato, a proposito, uno straordinario progetto fotografico). Non è una sorpresa vedere in vetta il modello, visto che sin dal momento del suo lancio in gamma, è stato accolto con grande entusiasmo dalla clientela.

La moto è disponibile in due versioni:

la Stone, più essenziale e dai contenuti contemporanei;

la Special, più classica ed elegante.

Monta il nuovo motore di 850 cc e 65 cavalli di potenza, offre prestazioni entusiasmanti, oggi infatti è più veloce, più confortevole, meglio equipaggiata e rifinita, ma non perde nulla di quel carattere e dell’autenticità che sono i valori di tutte le Moto dell’Aquila. La due ruote vuole continuare a essere la motocicletta d’accesso nel mondo Moto Guzzi, facile, dalle dimensioni e dal peso contenuti ma comunque con un carattere autentico e molto forte. Si tratta di uno dei modelli più amati e di successo, riconosciuto come rappresentante della moto classica italiana nel mondo. La nuova generazione è stata presentata all’inizio del 2021, totalmente rinnovata, è vero, ma da subito si è dimostrata perfetta per continuare il grande successo di una leggenda.