Fonte: Superbike La moto con il serbatoio più grande al mondo presentata da Acerbis

Dal 1973, l’azienda è sempre stata in prima linea nello sviluppo di prodotti innovativi realizzati su misura per il mondo delle competizioni motociclistiche. Inizialmente legata alla distribuzione di parti per moto fuoristrada, Acerbis ha rapidamente sviluppato componenti ad hoc, come serbatoi in polietilene, che garantiscono un’eccezionale durata e affidabilità nelle discipline come l’enduro e i rally raid, conquistandosi una reputazione di partner affidabile per team e piloti di tutto il mondo.

Idee e innovazione

Nel corso dei cinquant’anni di attività l’azienda lombarda è stata capace di innovazioni rivoluzionarie, diventate fondamentali come il celebre faro Elba o le confortevoli e sicure protezioni per il petto e si è adattata in continuazione alle necessità degli appassionati e i professionisti delle competizioni. Negli anni novanta il brand ha esteso il raggio d’azione aggiungendo al proprio catalogo prodotti come caschi e stivali. Un cambiamento strategico ha consolidato la posizione del marchio come fornitore completo di prodotti di assoluta eccellenza dedicati a tutti i professionisti del motorsport.

La partnership

Nel 2011, con la linea Dual-Road, l’azienda di Albino ha portato la propria esperienza sull’asfalto e acceso la collaborazione con il WorldSBK diventando Sponsor Tecnico del Campionato, grazie a una presenza sempre maggiore nel mondo delle due ruote e raggiungendo successivamente lo status di Sponsor Ufficiale del Campionato WorldSBK. Ad Acerbis è affidata la fornitura di divise per lo staff di Dorna WSBK Organization e la licenza per la produzione di accessori tecnici che prevedono la presenza del brand SBK®.

Il serbatoio e il record

In occasione dell’ottavo appuntamento della stagione 2023 del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike, il Round Acerbis della Repubblica Ceca disputato all’Autodrom Most, Acerbis ha orgogliosamente esposto la moto che verrà registrata al GUINNESS WORLD RECORDS™, l’AC50. Questo progetto rappresenta l’impegno dell’azienda nella realizzazione del serbatoio per moto interamente studiato, progettato e prodotto in casa, con una capacità pari a 109 litri di carburante.

L’AC50 ha così coperto con un solo pieno di benzina la straordinaria distanza di 5.409,8 km, dal quartier generale di Albino, alla località svedese di Aronsjö, passando per Capo Nord (Norvegia), assicurandosi così il prestigioso riconoscimento per la tratta più ampia mai coperta con un solo pieno e un singolo serbatoio su una moto (prototipo).

Dedicata al 50° anniversario, la moto è interamente coperta da un serbatoio unico che funge da sovrastruttura e senza interruzioni avvolge l’intera sagoma ciclistica del mezzo. I primi serbatoi maggiorati in polietilene per le competizioni off-road furono prodotti da Acerbis nel 1980, risultando una scelta vincente in termini di affidabilità oltre che accrescere l’autonomia della moto. Infatti, in caso di caduta, il serbatoio risultava molto più resistente, con una resistenza all’impatto incredibile.

Visionari

Dal successo dei serbatoi, un’altra grande intuizione di Franco Acerbis porta il nome Elba. Appassionato di rally e attento al mondo delle quattro ruote, il successo dell’Audi al Campionato del Mondo in quegli anni ispirò il titolare dell’azienda a produrre un faro di forma quadra che potesse essere integrato facilmente nella tabelle porta numero delle moto da enduro. Adottato per la prima volta alla Sei Giorni dell’Isola d’Elba del 1981, venne poi commercializzato con il nome della località.

Dai ricambi per migliorare le prestazioni, a quelli per aumentare la sicurezza come i primi paramani chiusi che hanno fatto scuola presso tutte le aziende e le prime pettorine flessibili e ripiegabili. Dopo lo sviluppo delle pettorine, anche gli stivali hanno fatto la propria comparsa tra l’abbigliamento tecnico firmato Acerbis per il fuoristrada. Kit completi di plastiche per le moto da off-road, abbigliamento da gara e la sella in pezzo unico X-SEAT menzionata nel 2017 dal Compasso d’Oro come prodotto eccellenza della sua categoria.

In conclusione, Acerbis continua da anni a soddisfare i bisogni dei più esigenti professionisti del motociclismo di tutto il mondo e chiude i suoi primi cinquant’anni di storia con un’impresa titanica, figlia della grande tecnica e lungimiranza da sempre alla base di questo marchio insostituibile. Lunga vita!