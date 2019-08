Il più grande museo di moto d’Italia conquista Tripadvisor

editato in: da

Vespa, una storia lunga 70 anni

Il Museo Piaggio di Pontedera, il più grande museo motociclistico d’Italia e uno dei maggiori in Europa, entra nella Hall of Fame di TripAdvisor® conquistando per il quinto anno consecutivo il Certificato di Eccellenza, grazie agli elevati punteggi e alle eccellenti valutazioni dei visitatori.

Il Museo viene costantemente premiato da TripAdvisor® dal 2015 grazie alla sua capacità di conquistare i cuori dei suoi numerosissimi ospiti che, in 700mila dalla inaugurazione, sono arrivati a Pontedera (in provincia di Pisa) da tutto il mondo.

Aggiudicandosi per il quinto anno consecutivo questo ambito riconoscimento, il Museo Piaggio varca la Hall of Fame di TripAdvisor®, la piattaforma di viaggi più grande del mondo presente in 49 mercati che con il suo network di siti raccoglie circa 490 milioni di visitatori unici mensili.

I grandi spazi espositivi del Museo, inaugurato nel 2000 e profondamente rinnovato nel 2018, si estendono su 5.000 metri quadrati e sono ricavati da antichi manufatti industriali che, elegantemente restaurati, accolgono più di 250 veicoli storici. Mezzi che raccontano oltre cento anni di grandi emozioni, sogni e progetti che hanno accompagnato lo sviluppo economico e sociale d’Italia.

La collezione Vespa, uno dei marchi italiani più noti e amati, attrae appassionati da tutto il mondo e accanto a essa ci sono le collezioni dedicate ai marchi Piaggio e Ape e alla storia motociclistica e sportiva dei brand Aprilia, Gilera e Moto Guzzi.

Nomi che hanno fatto la storia della motocicletta e che insieme collezionano lo straordinario palmares di 104 Titoli Mondiali nelle varie specialità del motociclismo sportivo. Dalle macchine eroiche del 1909 (anno di fondazione Gilera) o del 1921 (nascita di Moto Guzzi) si arriva alle straordinarie Aprilia di Valentino Rossi, Max Biaggi, Loris Capirossi, Manuel Poggiali, tutte vincitrici di Campionati del Mondo.

E accanto a pezzi pregiati, alcuni unici e irripetibili, tutta la storia della mobilità – dai treni agli aerei, dalle teleferiche ai motori marini – percorsa da una azienda che è parte della storia d’Italia

MUSEO PIAGGIO: INFO E ORARIO

Martedì – Sabato: 10.00 – 18.00

Domenica: (seconda e quarta Domenica del mese) 10:00 – 18:00

Lunedì: Chiuso

Nei mesi di LUGLIO e AGOSTO il Museo Piaggio sarà aperto TUTTE LE DOMENICHE con orario 10:00 – 18:00

Aperture straordinarie: Ferragosto (15 agosto); Giorno di San Faustino (secondo giovedì del mese di ottobre); Tutti i Santi (1 novembre); Festa dell’Immacolata (8 dicembre); Santo Stefano (26 dicembre)