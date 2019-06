Il nuovo gilet airbag di Dainese: in moto d’estate in piena sicurezza

editato in: da

Dainese presenta Smart Jacket, il nuovo gilet airbag D-air, indossabile sopra e sotto qualsiasi giacca, ripiegabile e funzionante senza alcuna connessione con la moto.

La tecnologia D-air®, utilizzata dai campioni della MotoGP e sviluppata da Dainese in oltre venticinque anni di ricerca, raggiunge il massimo livello di versatilità ora anche per l’utilizzo stradale. Disponibile per uomo e donna, Smart Jacket introduce per la prima volta la protezione anche per l’impatto da fermo.

Dainese Smart Jacket è il primo gilet airbag con tecnologia D-air® che può essere indossato sopra o sotto qualsiasi giacca o outfit, senza che richieda alcun tipo di connessione con la moto, indipendente dall’abbigliamento, utilizzabile alla guida di qualsiasi moto e su ogni strada, disponibile in versione uomo e donna, e ripiegabile, così da poter essere riposto in uno zaino o nel bauletto.

Smart Jacket è il risultato di oltre venticinque anni di ricerca Dainese sul sistema D-air® e condensa in un unico capo il massimo della tecnologia airbag per moto, la stessa utilizzata dai piloti di MotoGP, con il massimo della versatilità e facilità di utilizzo.

Il cervello di Smart Jacket è l’algoritmo di attivazione. La centralina elettronica analizza mille volte al secondo i dati trasmessi dai 7 sensori di cui è dotata e rileva eventuali situazioni di pericolo, per attivare il sistema solo quando necessario. D

Due decenni di sviluppo e milioni di dati raccolti hanno permesso la definizione di un algoritmo estremamente raffinato nella capacità di predire una condizione di pericolo, anche nel caso di un impatto a veicolo fermo.

Il cuore della protezione di Smart Jacket è lo Shield, il sacco airbag con la tecnologia brevettata Dainese che, grazie alla sua struttura con microfilamenti interni, garantisce un gonfiaggio omogeneo e controllato lungo tutta la superficie, creando un vero e proprio scudo che avvolge il corpo e garantisce la protezione necessaria.

Smart Jacket è inoltre pensata per affrontare la pioggia grazie al suo tessuto idrofobico e la tecnologia D-air® impermeabile che non temono l’acqua.

Smart Jacket eredita le migliori caratteristiche di praticità della gamma D-air® Road di terza generazione, come la possibilità di sostituzione del sacco direttamente da parte dei dealer autorizzati. A rendere il capo ancor più fruibile si aggiunge la batteria a lunga durata, che garantisce 26 ore di autonomia e tempi di ricarica brevi.

Dainese Smart Jacket sarà nei negozi a partire da luglio al prezzo di 599 €.