Pulizia della moto: dalla catena alle cromature, i prodotti perfetti

La primavera incombe, le giornate s’allungano, le temperature medie si alzano e le ore centrali del dì ci offrono un clima che poco sembra avere in comune con l’inverno. Come la natura che si risveglia, anche il popolo dei motociclisti sulle strade aumenta e ogni raggio di sole è la scusa per tirare fuori dal garage la nostra amata moto. Ma dando per scontato che il nostro mezzo preferito ritorni a circolare dopo la pausa invernale in piena efficienza, ripartire è l’occasione per una pulizia più accurata che doni, non solo risalto alla parte estetica, ma anche più leggerezza e smalto ai diversi materiali che la compongono. Una moto pulita è sempre un bell’oggetto da ammirare e valorizza il carattere che esprimiamo attraverso i nostri gusti.

Pulizia e manutenzione della catena

Per chi ha una moto con trasmissione finale a catena, è fondamentale che essa sia pulita e lubrificata a dovere. Durante tutta una stagione, la catena può sporcarsi raccogliendo polvere, terra, fango che una volta mescolati alla pioggia o alla rugiada, s’impastano creando nel tempo problemi più grandi. Il modo migliore per mantenere una catena perfettamente funzionante è utilizzare un detergente specifico che non rovini gli O-ring e un grasso spray che aderisca bene alle maglie senza colare da fermi e durante la marcia.

Si applica il detergente che scioglie lo sporco e lo si lascia agire in profondità per pochi minuti. Dopodiché, una volta soffiato con l’aria la catena o asciugata con un panno per rimuovere gli ultimi residui, si sparge il lubrificante creando un velo uniforme che copra la superficie, ed entri negli snodi. E’ importante non eccedere, ma rimanere leggeri per evitare che si formi lo sporco più rapidamente o che il grasso in più si stacchi con la forza centrifuga e vada ad imbrattare altre parti meccaniche.

Pulizia di cerchi e gomme

Anche le ruote meritano un po’ di attenzione e la loro pulizia, oltre che fare un bell’effetto alla vista, è sempre un punto di efficienza in più. Anche in questo caso occorre utilizzare prodotti appositi per la pulizia delle ruote che di solito vanno bene sia nei cerchi in lega, sia in quelli a razze.

Devono essere detergenti aggressivi, ma in grado di salvaguardare la superficie che potrebbe opacizzarsi, scolorirsi o addirittura corrodersi in modo permanente. Per ovviare a questo effetto collaterale, vale la regola del lasciare agire la sostanza pochi minuti e poi risciacquare in profondità fino ad eliminare ogni possibile ristagno che potrebbe danneggiare la vernice. Come per le auto, sui pneumatici basta passare il prodotto che ravviva il nero della comma sulle spalle e il gioco è fatto, sembrerà di avere appena ritirato la moto dal concessionario.

Lucidatura della moto

Per chi ha una moto carenata o con molte parti in materiale plastico esposto agli agenti atmosferici, come borse integrate o ampi cupolini, lavarle diventa un’abitudine. Ma dopo un lavaggio con acqua e detersivo, è bene fare anche un trattamento di lucidatura che ne valorizzi il colore, proteggendolo nel tempo.

Come per tutto esiste anche in questo caso il prodotto dedicato che passato sulla carena con un panno asciutto pulisce e ravviva. Alcuni contengono anche una percentuale di silicone che, come una pellicola, protegge per un po’ dalle intemperie e dalla sporcizia. Esistono cere e creme simili da usare dopo la lucidatura che aumentano questo effetto, preservando la nostra moto nei mesi.

Pulizia della cromature

Se si tratta invece di una custom o una classic bike che fa bella mostra delle sue parti, solitamente è molto curata nei dettagli anche più semplici. Una vite, un supporto o una protezione possono essere rifinite con un’apposita verniciatura o addirittura cromati. Per questo tipo di moto conviene lavare ugualmente con l’acqua e il detersivo apposito e asciugare bene con l’aria in modo da togliere ogni eventuale deposito. Fatto ciò, i prodotti per le cromature danno risultati eccellenti e le proteggono dalla formazione dell’ossido e degli aloni che ne opacizzano manubri, scarichi, specchietti, ecc.

Una motocicletta cromata merita un pizzico di cura maggiore data la sua esposizione agli agenti esterni. L’importante e saperla curare per tempo e sfruttare le giornate estive per un lavaggio in più, così che possa asciugarsi più rapidamente.

E’ inutile dire che una moto pulita fa sempre figura e ci valorizza in quello che facciamo. E’ un’ottima abitudine e un lavoro che rende, perché ci aiuta a conservare negli anni un mezzo che un giorno in vendita ci farà guadagnare qualche soldo in più proprio per le ottime condizioni in cui è stato mantenuto. Una moto dai colori ben definiti e le cromature lucide è più visibile, attira l’attenzione degli utenti della strada, aumentando così anche la nostra sicurezza e quella degli altri. Con i prodotti giusti, una moto pulita, è sempre una grande moto.