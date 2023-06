I cinque modelli di moto che chiamano l’estate

La moto è da sempre sinonimo di libertà, di viaggio, di fuga dalla routine, ma anche di velocità, adrenalina e divertimento. Alle nostre latitudini, la moto può voler dire anche estate e chi non è un motociclista incallito, ma non disdegna le due ruote nella bella stagione, tende a muoversi in moto ad ogni occasione. In effetti la moto chiama l’estate, ce lo dice il cinema, la televisione, i social e le strade assolate che portano dal mare alla montagna, dove da giugno a settembre, si riversano il triplo degli abituali motociclisti. Ma quali sono i modelli che più raccontano di un’estate in moto? Non si può sapere con certezza, ogni moto ha un suo preciso destino e il motociclista si lega al proprio mezzo per fare qualsiasi cosa. Abbiamo immaginato alcune delle moto ideali facendo degli esempi per chi vuole passare i tre mesi più caldi dell’anno in sella ad un bella motocicletta e scorrazzare da una cena in vigna a un festa in spiaggia in tutta libertà e sintonia con il periodo più solare dell’anno.

ROYAL ENFIELD SUPER METEOR



Estate in moto può abbinarsi bene ad un modello custom e tra i tanti presenti sul mercato, la Royal Enfield Super Meteor può accontentare le attese di chi cerca un mezzo semplice e comodo per andarsene da solo con la compagna o il compagno di avventure. La marca indiana non è la prima che salta in mente per una moto di questo genere, ma è bene pensare che i costruttori americani, giapponesi ed europei sono leader nel settore con tanta innovazione e tradizione, mentre per un discorso più spensierato, l’essenzialità è fondamentale. Il bicilindrico parallelo fronte marcia da 648 cc dispone comunque di 50 Cv e su una moto del genere non sono per niente irrisori. La linea è semplice e molto curata, la sella è bassa e ciò la rende adatta a tutte le taglie. Le dotazioni sono all’avanguardia anche se resta una “easy rider” al cento per cento, ma di qualità.

SUZUKI KATANA



Pensando all’estate, sovviene il classico rivisitato in chiave moderna che va sempre di moda. Una buona dose di cavalli non guasta e l’identikit porta al Suzuki Katana. Motore potente da 154 Cv, quattro cilindri da 999 cc e un know how invidiabile per la casa di Hamamatsu che ne fanno un modello bello, perfetto per il tema di una celebre hit estiva che parlava di fare il pieno in autostrada e prendere l’aria sulla faccia fino al mare. Ricalcando le linee dell’originale Katana del 1980, ha tutti i crismi di una moto attuale, ma è disegnata talmente bene che se ne riconosce l’origine a colpo d’occhio e sembra che quel modello sia arrivato ai giorni nostri senza interruzioni di produzione. Più leggera, più performante ha una posizione comoda rispetto alle sportive della gamma Suzuki, pur mantenendo le stesse prestazioni. Dopo quarant’anni dall’uscita del primo Katana 1100 raffreddato ad aria, questa moto è tornata attuale.

HONDA MONKEY



Una via di mezzo tra il motorino da barca e il classico ciclomotore stradale. La Honda Monkey è comunque un 125 cc in stile retrò che consuma poco e ben si adatta agli spostamenti nelle località turistiche. Pensate ai fortunati che arrivano in Sardegna o in Corsica con il panfilo (affittato), o a Taormina con le sue dolci salite. Pensate anche alla Riviera, con il traffico e il brusio continuo, il modo migliore per passare da una spiaggia a un bar sul lungomare senza bestemmiare per i parcheggi. L’Honda Monkey fa veramente estate e la si riconosce subito con quelle ruote piccole con cerchi da 12 pollici e suo simpatico look da cartone animato. Cesenatico, stiamo arrivando!

FANTIC CABALLERO



Forse è la moto più romantica che possiamo incrociare durante l’estate. Un evergreen rispolverato e adattato in chiame moderna che ha fatto riscoprire a tanti appassionati il piacere di girare senza fronzoli e con qualcosa che sembra sempre inedito. Stiamo parlando del Fantic Caballero che, nella sua versione 500 è troppo moto e conviene considerarlo per chi vuole partire. Molto più serate d’agosto è la 125, che sa di giovane e di estate del mio primo bacio. Con il Caballero 125 si passa a prendere la ragazzina conosciuta in spiaggia e si va sul promontorio o in spiaggia per la notte di San Lorenzo. Anche qui niente fronzoli e tutto ruota intorno ad un look vincente. 124,7 cc quattro tempi, per 15 Cv di potenza sono tutto il necessario per una quindicina di giorni in assoluta libertà. Manca una cosa, l’odore di miscela! Ma davanti ad un tramonto ce ne faremo una ragione.

HUSQVARNA VITPILEN 401



Una cosa che non manca mai nelle nostre estati è il turista nordico. E per onorare la grande considerazione riconosciutaci dagli europei dal Brennero in su, la moto celebrativa delle loro estati italiane è l’Husqvarna Vitpilen 401. Motore piccolo, ma giusto per andare ovunque, il monocilindrico da 373,2 cc sviluppa 43 Cv e si candida come naked dal design alternativo. Lo stile nordico è riconoscibile quanto l’architettura nordica e si vede suvito. A mitigare le linee ci pensa il faro tondo che le dona quel qualcosa di moto artigianale. Le prestazioni sono comunque da moto sportiva e la posizione non è comoda per i lunghi viaggi, ma il suo fascino non demorde e si lascia guardare anche da ferma. Difficile trovare uno svedese o un finlandese giunto fino a Rimini con la Vitpilen 401, ma a noi piace pensare che vedere questa moto guidata da un bagnino di Cervia potrebbe essere la vera suggestione.