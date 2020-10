La hyper naked Yamaha si rinnova: più leggera e potente

editato in: da

L’originale MT-09 è arrivata sul mercato da tempo, portando una forza nuova, radicale e un nuovo tipo di energia nel mondo delle motociclette. Naked pura, posa muscolare e sguardo diretto minaccioso, combinati con il motore a 3 cilindri con tecnologia crossplane ricco di coppia.

Questi i fattori del grande successo della prima generazione della MT-09, insieme ad un prezzo competitivo. L’originale Yamaha ha catturato l’essenza del motociclismo ed è diventata la moto sportiva definitiva a 360°. Uno dei modelli di maggior successo e iconici di tutti i tempi per il marchio, la prima due ruote della Casa nel segmento Hyper Naked, seguita rapidamente dall’arrivo della MT-07 nel 2014.

La linea Hyper Naked di oggi comprende 8 modelli da 125 cc fino a 1000 cc, è una delle gamme più ampie e consolidate mai prodotte nei 65 anni di storia del brand. Nel 2021 la Casa vuole rafforzare il suo dominio nella categoria con il lancio della nuovissima MT-09. Più leggera, potente e tecnologicamente più evoluta, questa moto nuova e dinamica è la più pura espressione dei valori fondamentali che rendono la gamma MT il segmento più vincente del marchio.

La prima MT-09 è arrivata sul mercato nel 2013, il segmento delle Hyper Naked è cresciuto fino a diventare uno dei più grandi e importanti per Yamaha. Nel 2018 è stato presentato il modello di seconda generazione e oggi arriva la successiva. La moto rimane fedele ai valori di base e fondamentali, MT-09 2021 presenta specifiche più elevate, è più leggera, più potente e più avanzata. Aumenta l’eccitazione a ogni guida, la due ruote è stata realizzata per consentire al pilota di esplorare le eccezionali prestazioni del motore e del telaio.

Un fattore chiave per il successo della MT-09 sono le entusiasmanti prestazioni del suo motore CP3 a 3 cilindri con tecnologia crossplane. Dopo avare offerto per 8 anni l’esperienza di guida più divertente e gratificante per i proprietari europei, è giunto il momento che il tanto amato motore 847 cc faccia posto a un nuovo design, in grado di offrire livelli superiori di potenza e coppia a tutti i regimi di giri.

Il motore EU5 2021 è stato completamente riprogettato e ridotto nel peso, ogni componente principale è nuovo. La cilindrata è stata incrementata a 889 cc, la potenza arriva oggi a 119 CV 10.000 giri/min. Ma il miglioramento più importante e fondamentale è osservabile nella coppia più elevata del motore CP3, che rende la nuova MT-09 una moto ancora più emozionante e gratificante. La nuova Yamaha MT-09 sarà disponibile in tre colori: Storm Fluo, Icon Blue e Tech Black. Potremo vedere la moto per la prima volta nei concessionari Yamaha a partire da marzo 2021.