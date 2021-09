Husqvarna FS 450, altissime performance per il 2022: i prezzi

editato in: da

Offrendo i massimi livelli di divertimento in pista insieme a prestazioni al top, la nuova Husqvarna FS 450 per il 2022 ha ricevuto ottimi miglioramenti, per garantire il mantenimento della sua posizione di leader delle moto da corsa sul mercato.

La moto è già disponibile ora presso i concessionari Husqvarna Motorcycles, presenta nuovi straordinari colori e grafiche, beneficiando anche di un sistema di frizione idraulica Brembo (leader nella categoria) per un’azione perfetta. Mantenendo la sua sospensione WP premium per una maneggevolezza accurata e una stabilità impeccabile, le forcelle WP XACT con tecnologia AER sono dotate di un sistema di smorzamento della valvola centrale che garantisce prestazioni costanti all’avantreno, anche sulle superfici più accidentate. Insieme a un monoammortizzatore WP XACT al retrotreno facilmente regolabile, regala un’esperienza di guida fluida per i piloti più e meno esperti.

Alimentata da un motore SOHC compatto, è in grado di sprigionare 63 CV, Husqvarna FS 450 offre prestazioni impressionanti, una potenza reattiva e utilizzabile, erogata senza intoppi grazie al cambio a 5 marce Pankl Racing Systems e al nuovissimo sistema di frizione idraulica Brembo antisaltellamento.

La forza di arresto utile per fermare tutta questa abbondanza è garantita dalla pinza freno Brembo a 4 pistoncini a montaggio radiale lavora in combinazione con un disco da 310 mm per creare incredibili prestazioni di frenata sulla ruota anteriore. Al posteriore sono montate una pinza freno a monopistoncino e un disco da 220 mm.

La carrozzeria funzionale della FS 450 offre un’ergonomia progettata per un comfort eccezionale del pilota ed è ulteriormente migliorata dal rivestimento della sella ad alta aderenza, che migliora il controllo in tutte le condizioni atmosferiche. Con una lunga lista di componenti di qualità premium, tra cui piastre forcella lavorate CNC, manubrio ProTaper, cerchi a raggi Alpina da 16,5/17”, pneumatici Bridgestone e un sottotelaio composito in fibra di carbonio, la FS 450 è una supermoto leader della categoria, che offre prestazioni di alto livello, senza rivali.

Per perfezionare ulteriormente la due ruote, la gamma di accessori tecnici di Husqvarna Motorcycles offre una selezione completa di componenti di alta qualità, che migliorano le prestazioni e consentono ai motociclisti di ogni livello di abilità di creare la propria moto personalizzata. Inoltre, la collezione Functional Offroad Apparel include una linea completa di abbigliamento da guida e dispositivi di protezione ad alte prestazioni.

La nuova creatura della Casa Husqvarna, di cui spesso parliamo, FS 450 2022 è ora disponibile presso tutti i concessionari autorizzati Husqvarna Motorcycles. Le disponibilità possono variare Paese a Paese, il prezzo di listino è di 11.155 euro.