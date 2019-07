Honda svela in anteprima il baby scooter X-ADV 150

editato in: da

Arriva in Italia lo scooter Honda più venduto al mondo

Honda ha svelato al pubblico del Gaiikindo Indonesia International Auto Show 2019 il nuovo scooter ADV 150.

Il look che presenta è molto offroad, riprendendo quello del fratello maggiore X-ADV 750, ma con degli elementi che rendono la moto molto adatta anche alla guida in città. Doppio faro anteriore per il nuovo scooter, integrato nello scudo e con ludi a Led, il tunnel centrale appare più alto per stringere tra le gambe la due ruote mentre si guida. Terminale di scarico molto apprezzato, che punta verso l’alto come accade nelle moto da enduro, e pneumatici moderatamente tassellati.

Honda X-ADV 150 monta un motore monocilindrico quattro tempi di 149.3 cc in grado di erogare la potenza di 14.5 cavalli e 13.8 Nm di coppia, trasmissione a variazione continua. La moto è dotata anche di sistema Enchenced Smart Power al motore, lo Start&Stop che permette alla due ruote di spegnersi e riavviarsi autonomamente al semaforo, una delle nuove tecnologie che permettono di ridurre emissioni e consumi.

Il nuovo baby scooter di Honda, a differenza del 750, monta una forcella con steli tradizionali e dietro vediamo invece un doppio ammortizzatore con serbatoio separato Showa e cerchi in lega leggera. Disco anteriore e posteriore a margherita per l’impianto frenante, serviti da ABS o frenata combinata Honda CBS. 28 litri di capacità dichiarata per il vano sottosella, l’ADV 150 presenta un display digitale in bianco e nero al posto del quadro strumenti analogico tradizionale. Sul cruscotto sono visibili contagiri, orologio, velocità, informazioni sui consumi.

Le dimensioni del nuovo scooter Honda X-ADV 150 sono molto compatte, in particolare parliamo di 1.950 mm di lunghezza, 1.153 di altezza e 763 mm di larghezza, per un peso totale di 132 kg per la versione CBS e 133 kg per il modello con l’ABS. La baby due ruote è stata presentata al Salone Indonesiano di Motori proprio perché la moto per ora sarà venduta solo sul mercato asiatico. Secondo alcuni rumors però il baby scooter verrà lanciato anche sul mercato occidentale, anche in Italia, a partire dal prossimo anno, con differenti cilindrate tipo 125 o 300 cc. Non ci resta che attendere il Salone del Ciclo e Motociclo Eicma 2019 alla fine dell’anno per averne la conferma.