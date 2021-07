Honda Super Cub 125X in versione unica e off-road

editato in: da

Un nuovo carattere e design, ma la stessa grinta e la spensieratezza che ha contraddistinto l’iconico modello due ruote della Casa. È con questo spirito, e da questi presupposti, che la Motocicli Audaci di Cagliari ha accettato di rivisitare in chiave fun l’Honda Super Cub C125 che ha fatto la storia del marchio giapponese.

Il concept di base è quello del due ruote che tutti conosciamo, ma dopo mesi intensi di lavoro del team sardo, che ha ricevuto l’incarico direttamente dalla multinazionale di Hamamatsu, il progetto ha preso vita strabiliando gli occhi degli appassionati del settore. A capo dello sviluppo due personaggi di spicco come Nicola Manca, responsabile della progettazione e del coordinamento generale, e Matteo Murgia, già protagonista di numerosi interventi grafici su base Honda come la Tokyo Legend, la Rebel Mask e il Crazy Monkey. Grazie al lavoro di squadra si è arrivati alla decisione di non apportare modifiche strutturali, ma solo di design e forma che hanno reso più audace il mezzo.

Dopo aver annunciato tante novità per il 2021, Honda si è affidata con fiducia alla Motocicli Audaci, che non ha deluso le aspettative. Il nuovo modello due ruote, che prende il nome rivisitato di Super Cub 125X, ha conservato molte parti originali dell’iconico giapponese, come il faro LED, ma ha aggiunto anche dettagli e particolari che ne arricchiscono il comfort. Esempio chiaro è la presenza di una sella biposto, realizzata in pelle e alcantara, che sfrutta la base originale per poi affusolarsi sul parafango.

Altra modifica è infatti lo stesso schermo a coda d’anatra, realizzato in metallo e su misura da Serri Motorsport. Tanto lavoro anche al computer, con le plastiche anteriori e il copridisco realizzate al CAD e stampate grazie all’aiuto del FabLab NAT14 di Iglesias che è stata coinvolta nel progetto con alcuni studenti che hanno raccolto la sfida di realizzare un design che richiamasse all’avventura e l’enduro.

In attesa di vedere la nuova veste per il 2022 dell’Honda Monkey 125, la Casa giapponese può ritenersi soddisfatta per il due ruote che sarà esposto al prossimo EICMA dopo aver partecipato al Dust’n’Sardinia 2021, competizione di punta del motoclub isolano che si terrà a settembre e porterà la moto a sfidarsi in oltre 500 chilometri di sterrato. Da parte del team di sviluppatori inoltre è stata data molta attenzione allo scarico, per il quale non sono stati intaccati elementi iconici del modello come le plastiche laterali ora realizzate in carbonio che fanno da paracalore.