Honda SH 350i, lo scooter leader della categoria

Honda aumenta la cilindrata del modello top di gamma della famiglia SH, con essa così aumenta anche la velocità massima e migliora l’accelerazione. Il motore dello scooter è omologato EURO5. Il telaio ridisegnato permette di risparmiare peso, la nuova carrozzeria eleva lo stile a un livello superiore.

Honda SH 350 vanta luci full-LED e una nuova completa strumentazione LCD. Il vano sottosella può ospitare un casco integrale, è presente una presa USB di tipo C. Per quanto riguarda la famiglia SH, negli ultimi 36 anni le vendite di scooter della gamma in Europa hanno abbondantemente superato il milione di unità, facendo guadagnare al nome SH lo status di “marchio nel marchio”, sinonimo di qualità costruttiva e affidabilità.

Il miglior scooter a ruote alte di tutti i tempi non può fermarsi mai. Per il 2021 arriva il nuovo SH350i: cresce la cilindrata, quindi ci sono più potenza e più coppia, il design è ancora più esclusivo ed elegante, l’esperienza di guida e possesso ancora più gratificante.

La potenza di picco è più elevata, pari ora a 29,4CV/21,6kW (rispetto ai precedenti 25,2 CV /18,5 kW) e la spinta più sostenuta su tutto l’arco di giri, garantendo un’accelerazione imperiosa e una velocità massima da viaggio autostradale. Il telaio è stato ridisegnato per ridurne il peso, lo stile fa un passo in avanti, per dare vita a una versione evoluta ancora più elegante. Una presa USB di tipo C nel vano sottosella sostituisce la precedente 12V e c’è un nuovo cruscotto digitale con display LCD.

Il nuovo motore eSP+ (enhanced Smart Power+) dell’SH350i unisce caratteristiche di sostenibilità ambientale a prestazioni elevate. Con una cilindrata extra di 51 cc (aumentata a 330 cc rispetto ai precedenti 279 cc), la potenza di picco dell’unità monoalbero a 4 valvole raffreddata a liquido passa da 25,2 CV (18,5 kW) a 29,4 CV (21,6 kW) a 7.500 giri/min, con una coppia massima di 32 Nm a 5.250 giri/min (+6,5 Nm rispetto al precedente modello).

La velocità massima supera di slancio i 130 km/h effettivi e, partendo da fermo, l’SH350i copre i 200 metri in 10,2 secondi, ben 0,7 secondi meno del precedente modello. L’SH350i mostra un design completamente rinnovato nel segno del successo riscosso dalle linee tese e muscolose del ‘fratellino’ campione di vendite SH125/150i. L’illuminazione a LED vanta un gruppo ottico centrale sdoppiato, la luce di posizione si trova sul manubrio. La luce posteriore e gli indicatori di direzione a LED ridisegnati sono armoniosamente integrati.

La posizione di guida si adatta alle caratteristiche fisiche di qualsiasi guidatore, come ogni scooter Honda, assicurando una postura rilassata e un’ottima visuale della strada. Lo scooter è dotato di Smart-Key che, oltre a permettere di attivare il commutatore di contatto e l’apertura/chiusura dei vani, consente anche di gestire lo Smart-Top Box da 35 litri. Quando la Smart-Key si trova nella tasca del conducente, è possibile aprire il bauletto agendo solo su un comodo tasto, per poi bloccarsi automaticamente quando il conducente accende il motore o si allontana dal veicolo.