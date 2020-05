Honda SH 150: lo scooter più venduto in Italia

editato in: da

Honda SH 150 è uno scooter iconico, un vero “mito” nel suo settore di mercato, un mezzo che potremmo quasi paragonare alla Vespa, due ruote leggendaria e storica che tutti conosciamo e che il mondo intero ricollega al Bel Paese.

SH è il best seller di Honda, uno scooter che è sul mercato ormai dal lontano 1984 e che da quel momento si è guadagnato una marea di successi ed è diventato un vero e proprio fenomeno di costume, sin dal suo primo lancio, avvenuto appunto ormai circa 36 anni fa. Dal 2002 poi, quindi da quasi 20 anni, continua ad essere l’esemplare più venduto della sua categoria in Italia, le unità distribuite superano il milione.

Se vogliamo spiegare il motivo di questo grandioso successo dello scooter Honda SH 150, possiamo guardare sicuramente le ruote, i cerchi da 16 pollici fanno parte della ricetta vincente della Casa. Oggi, con la nuova versione 2020, lo scooter include anche il propulsore Euro 5 a quattro valvole per cilindro e differenti inediti elementi iper tecnologici, che rendono senza dubbi la Honda SH più appetibile. Il prezzo di listino per questa formidabile due ruote oggi è di 3.740 euro sia per la versione da 125 che per quella da 150 cc.

Honda ha aggiornato quindi il suo SH nella versione pronta per il 2020, un po’ come si fa solitamente per i grandi classici, come questo scooter. Invece che rivoluzionare totalmente il mezzo e stravolgerlo, si tende a mantenere tutti quelli che da sempre sono i punti di forza, andando invece a migliorare ciò che era più debole o semplicemente obsoleto, “passato di moda”.

Gli interventi fatti su questa nuova versione di Honda SH sono molto profondi, è stato infatti prima di tutto aggiunto un nuovo motore eSP+ con omologazione Euro 5, che per la prima volta in assoluto fa rientrare all’interno della famiglia la distribuzione a quattro valvole per cilindro. Diverse modifiche al propulsore, come la nuova testata, hanno consentito al brand di poter aumentare la potenza a 13 cavalli per il modello da 125 cc e 17 cavalli per il 150. Anche il valore della coppia massima è salito, passando a 12 Nm per la versione da 125 cc di cilindrata e 15 per il 150.