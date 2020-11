Honda presenta la custom-bobber di nuova generazione

editato in: da

Rebel 500 è stata lanciata sul mercato nel 2017, una moto bicilindrica adatta anche ai possessori di patente A2. In questo modo Honda ha posto le basi per il rilancio del segmento custom alla portata di tutti. Facile da guidare, affidabile e bella, la moto, con quel suo look ‘bobber’, ha subito conquistato un ottimo successo di mercato in tutta Europa.

Nel 2019 è stata anche la terza moto custom più venduta del Vecchio Continente. Il prossimo anno la Rebel 500 (sul mercato da tre anni ormai) avrà una sorella maggiore, la Rebel 1100, che mantiene comunque l’essenza del progetto, semplicità delle linee, sella bassa, divertimento di guida e alta qualità costruttiva, ma arricchisce questi aspetti introducendo i valori della performance e dell’avanguardia tecnologica.

La sella a soli 700 mm da terra, il peso di 233 kg con il pieno e il favoloso cambio a doppia frizione DCT, sono l’ideale per godersi il grosso motore bicilindrico 1100. Bello il telaio in tubi di acciaio, solido, resistente, rende la guida incredibilmente intuitiva; le sospensioni sono efficaci e intonate all’indole della moto, con un set-up confortevole ma anche rigoroso quando si comincia a guidare tra le curve. I freni offrono il mix ideale tra potenza frenante e modulabilità.

Il motore della nuova Honda Rebel è il bicilindrico parallelo di 1.084 cc, lo stesso della CRF1100L Africa Twin, sul quale sono stati applicati diversi accorgimenti per amplificarne la pastosità dell’erogazione ai regimi bassi e medi. La potenza della moto è di 87 CV e la sua coppia massima di 98 Nm. La nuova Rebel 1100 è possente e minimalista allo stesso tempo. Il gruppo ottico anteriore tondo prevede luci a LED, il display LCD a retroilluminazione negativa è compatto ma comunque ricco di moltissime informazioni e la luce posteriore con lente bianca si avvicina molto al mondo della customizzazione.

La nuova Honda Rebel 1100 è la protagonista assoluta, grazie alla sua tecnologia all’avanguardia: il comando del gas TBW (Throttle By Wire) gestisce 4 Riding Mode, di cui uno completamente personalizzabile, 3 livelli di controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control), il sistema anti‑ impennata, il Cruise Control e le cambiate del DCT (Dual Clutch Transmission). Tutti elementi che rendono la nuova bobber una speciale combinazione di look classico e tecnologie moderne, rappresentando un’offerta unica in un segmento dove è difficile introdurre grandi innovazioni.