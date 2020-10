Honda, la nuova gamma di scooter sportivi

editato in: da

Honda annuncia con grande orgoglio che il 2021 sarà un anno molto importante per lo sviluppo della sua gamma di scooter con caratteristiche Sports-GT: la famiglia degli Honda Forza si arricchisce del nuovo top di gamma Forza 750, migliora il modello intermedio Forza 350 e aggiorna l’apprezzatissimo Forza 125.

La gamma degli Honda Forza è conosciuta per essere un insieme di modelli premium, apprezzati per un ottimo mix di qualità uniche, tra cui le prestazioni sportive e il comfort da Gran Turismo anche con passeggero, una maneggevolezza e un’agilità invidiabili, stile elegante ma anche grintoso, grande praticità e un equipaggiamento elettronico senza eguali.

Il nuovo Forza 750 offre tutte queste qualità in abbondanza, vanta un motore bicilindrico parallelo da 58,6 CV con cambio DCT e un’elettronica di gestione sofisticata. Il vano sottosella da 22 litri può contenere un casco integrale ed è dotato di presa di ricarica USB, mentre la Smart‑Key agisce anche sullo Smart-Top Box opzionale. Si tratta di uno scooter ideale anche nel turismo a lungo raggio, grazie alla ciclistica performante, ai freni potenti e all’ottima protezione aerodinamica. L’omologazione è ovviamente Euro5.

Per il 2021 il Forza 300 si trasforma in Forza 350, con un incremento di cilindrata di 51 cc. Il propulsore entra di diritto nel novero dei motori eSP+ (enhanced Smart Power plus). Crescono la potenza, oggi di 29,2 CV, e la coppia massima, pari a 32 Nm. Con gli 11,5 litri di serbatoio e gli efficienti consumi di 30 km/l, l’autonomia può superare i 340 km. Ulteriormente impreziosito anche lo stile, con un frontale e fiancate più sfaccettate, e l’equipaggiamento, con parabrezza regolabile elettricamente e il sistema ‘Honda Smartphone Voice Control System’ di connettività per lo Smartphone. Confermati la Smart‑Key e il praticissimo Smart-Top Box opzionale. Come sempre, il vano sottosella può ospitare due caschi integrali più altri oggetti, la moto è omologata Euro5.

Anche il popolarissimo Forza 125 viene aggiornato, il vero best-seller. La versione 2021 è stata modificata, fino ad diventare molto più simile al fratello 350, la due ruote ottiene un look ancora più moderno e accattivante. Il sottosella può ospitare due caschi integrali e altro, il parabrezza a regolazione elettrica ha un’escursione extra di 40 mm e il vano portaoggetti anteriore è dotato di presa di ricarica USB. La Smart-Key governa anche lo Smart-Top Box opzionale. Una lista di accessori davvero completa permette di arricchire l’equipaggiamento di tutti e tre i componenti della nuova famiglia Honda Forza. Le moto saranno in vendita a partire da fine dicembre, i prezzi saranno annunciati più avanti.