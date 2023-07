Fonte: Ufficio Stampa Honda La gamma dello scooter Honda Forza 750 si rinnova con la versione MY 2024

Si rinnova la gamma dello scooter Honda Forza 750, vero e proprio punto di riferimento dell’offerta a due ruote della casa nipponica. Il nuovo aggiornamento porta sul mercato la versione MY 2024 del modello e introduce diverse opzioni di personalizzazione, permettendo ai clienti di scegliere tra nuove colorazioni.

In questo modo sarà possibile acquistare uno scooter più in linea con i propri gusti. Ci sono poi tante conferme dal punto di vista tecnico con il maxi scooter di Honda che ripropone un comparto tecnico di primo livello, arricchito da una dotazione tecnologica al top del mercato, per una guida sempre entusiasmante e confortevole.

Il maxi scooter si rinnova

La versione 2024 di Honda Forza 750 introduce la nuova colorazione Candy Chromosphere Red che si affianca al Mat Jeans Blue Metallic. Ci sono poi le versioni Mat Ballistic Black Metallic, ora proposto in versione Special Edition con cerchi e loro color oro, e Iridium Gray Metallic, dotata di finiture in nero grafite.

Arrivano anche tante conferme per l’apprezzato maxi scooter nipponico che, grazie a un design ottimizzato e rifinito, riesce a offrire ampio spazio per le gambe del guidatore, un’altezza sella ridotta e un vano sottosella capiente e in grado di ospitare un casco integrale, oltre ad una presa di ricarica USB.

Fonte: Ufficio Stampa Honda

C’è anche il display TFT per la strumentazione a cui si affianca il sistema di connettività Honda Smartphone Voice Control System. La gamma della nuova versione di Honda Forza 750 è arricchita da una lunga serie di accessori. Per i clienti c’è, inoltre, la possibilità di scegliere tra tre diversi allestimenti (Urban, Style e Travel).

La versione “base” Urban, pensata per un utilizzo prettamente cittadino, include una dotazione già ricca con lo Smart Top Box da 50 litri, la cover in tinta e lo schienale per il bauletto. Ci sono anche le manopole riscaldabili. La versione Style aggiunge la leva barcheggio Black in alluminio con cover laterali e per la pedana in acciaio. Con la versione Travel è possibile sfruttare anche le valigie laterale da 33/26 litri.

Un comparto tecnico affidabile

Il nuovo scooter di Honda, che ha da poco presentato la nuova CL500, si conferma affidabile dal punto di vista tecnico. Il cuore del progetto del nuovo Forza 750 continua è il rinnovato motore bicilindrico a “corsa lunga” di 745 cc che eroga 58,6 CV di potenza e 69 Nm di coppia. Il motore viene abbinato al cambio a doppia frizione DCT.

Grazie al comando Throttle By Wire è possibile scegliere tra quattro diverse Riding Mode (Standard, Sport, Rain e una quarta personalizzabile) e tre livelli per il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control). C’è anche una versione da 35 kW per i possessori di patene A2.

Lo scooter di Honda può contare sul telaio tubolare in acciaio, sulla forcella rovesciata e sul forcellone in alluminio. C’è spazio anche per la sospensione Pro-link. Le ruote sono da 17 pollici all’anteriore e da 15 pollici al posteriore.

Questa configurazione garantisce manovrabilità, tenuta di strada e una frenata decisa, anche grazie al sistema con pinze a 4 pistoncini ad attacco radiale e dischi flottanti da 310 mm. Per il maxi scooter di Honda, il comparto tecnico si conferma di primissimo livello.

La casa nipponica, che già guida la classifica delle moto più vendute in Italia, punta così a rafforzare la sua posizione tra gli scooter grazie ad un modello solido e affidabile, in grado di garantire una guida sicura e divertente.