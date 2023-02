Honda, domina il mercato delle due ruote con 7 modelli

Fonte: ufficio stampa La graduatoria delle moto più vendute in Italia a gennaio 2023 è quasi completamente dominata da honda, con SH150i al primo posto

Più che una classifica di vendita, sembra quasi l’ordine di arrivo di una gara di un campionato monomarca. I dati diffusi da Confindustria ANCMA non lasciano infatti adito a dubbi di alcun genere: Honda è la dominatrice assoluta del mercato motociclistico del nostro Paese. E a gennaio 2023 arriva la conferma.

Secondo le statistiche dell’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, infatti, i mezzi del produttore nipponico occupano ben 7 posti nella top 10 dei modelli più venduti a gennaio nel nostro Paese. Un vero e proprio dominio, insomma, anche in una nazione dalla lunga tradizione motociclistica come il nostro. Un risultato ancora più straordinario se si pensa il periodo di difficoltà che il settore delle due ruote sta attraversando.

Moto più vendute in Italia a gennaio 2023: la classifica

Come accennato, ben 7 delle prime 10 posizioni nella classifica delle moto più vendute in Italia a gennaio 2023 sono occupate da Honda. Il podio, come è semplice immaginare, è completamente monomarca e occupato dal costruttore di Tokyo. La due ruote più venduta sul mercato italiano nel primo mese dell’anno è lo scooter Honda SH150i, seguito dal “fratello maggiore” SH350i (rispettivamente, 1.030 e 911 unità immatricolate) e dall’Honda X-ADV 750, il cosiddetto “SUV delle moto“.

Scorrendo la classifica la situazione non cambia poi molto. Al quarto posto troviamo l’Honda SH 125, seguito dal Kymco Agility 125 R16. Sesta, settima e decima posizione sono sempre ad appannaggio del produttore motociclistico del Sol Levante. Posizioni occupate rispettivamente dall’Honda ADV350, dall’Africa Twin e dal Forza 350.

Fonte: ufficio stampa

Insomma, tutti scooter ad eccezione dell’Honda Africa Twin, unica moto vera e propria capace di occupare un posto nella top 10 delle due ruote più vendute a gennaio in Italia. Un risultato comunque notevole, per l’enduro Honda: quasi 400 mezzi immatricolati divisi tra le due versioni standard e Adventure Sports (entrambe scelte per oltre il 50% con cambio a doppia frizione DCT).

A febbraio, poi, la classifica potrebbe vedere l’ingresso di un nuovo protagonista targato Honda. Negli ultimi giorni del mese, infatti, è iniziata la consegna della nuova Honda Hornet, ora disponibile anche per il test drive presso la rete dei venditori del produttore nipponico.

Honda, parte il tour per provare le moto più vendute in Italia

Non solo. Tutti gli appassionati di due ruote che stanno considerato l’opportunità di acquistare una nuova moto potranno ben presto vedere da vicino – e provare – le moto più vendute sul mercato italiano grazie all’Honda Live Tour. Un vero e proprio road tour nel corso del quale la carovana Honda farà visita in tutte le maggiori città italiane mettendo in mostra i pezzi migliori della sua ampia gamma.

Si inizia il 4 e 5 marzo a Ferrara, presso alcuni punti vendita ufficiali Honda. Qui i fan del marchio nipponico potranno vedere da vicino e testare i modelli più apprezzati. L’Honda Live tour proseguirà poi per tutta la primavera, per concludersi ad autunno inoltrato con una tappa finale a Terracina, in provincia di Latina. Non è escluso, ovviamente, che nel corso delle prossime settimane saranno aggiunte nuove tappe al tour.