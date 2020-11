Honda annuncia sette novità su due ruote per il 2021

editato in: da

Honda ha annunciato l’arrivo di CRF450R, CB500F, CB500X, CBR500R, CB125F, CRF1000L Africa Twin tricolour, Forza 750, Forza 350, Forza 125 e MSX125 Grom, e oggi svela anche l’arrivo di altre 7 novità 2021, dalle maximoto agli scooter di piccola cilindrata.

Honda continua ad essere leader nell’offerta di una vasta gamma di moto e scooter per motociclisti e scooteristi di tutte le età, capacità di guida e gusti. Ai Forza 125(già da anni in gamma) e 350, si affiancano oggi i rinnovati PCX 125 ed SH Mode 125, oltre all’attesissimo nuovo SH350i, mentre accanto alle moto di 125 cc super efficienti come la CB125F e la MSX 125 Grom, arriva la rinnovata CB125R.

Partiamo dall’SH350i, un nuovo potente motore della serie eSP+ trasforma il top di gamma della famiglia SH nel nuovo e già desideratissimo modello. Più potente e con più coppia, garantisce prestazioni superiori. Abbiamo poi l’SH Mode 125, spinto ora da un nuovo motore eSP+ a 4 valvole, sempre con Start&Stop, super efficiente nei consumi. Il design è stato rinnovato profondamente, c’è un vano sottosella più grande e la pedana piatta offre più spazio.

Il secondo scooter best-seller in Europa, il PCX 125, per il 2021 è spinto anch’esso da un motore di nuova generazione della serie eSP+, con testata a 4 valvole, consumi migliorati e controllo di trazione HSTC. Completamente ridisegnato nelle linee, vanta un look nuovo futuristico.

Dopo l’annuncio della nuova livrea tricolour per l’Africa Twin e degli aggiornamenti per la CB500X, le altre moto della gamma Adventure a beneficiare di grandi novità sono la crossover tuttofare NC750X e il “primo SUV a 2 ruote”, il celebre X-ADV. La prima è l’amatissima crossover tuttofare, super efficiente nei consumi, potenza massima di 58,6 CV e un allungo di 600 g/m superiore. Fa un passo avanti il design, con linee più affusolate, maggiore protezione aerodinamica e una seduta ora di 30 mm più bassa, in modo da agevolare la guida a persone di tutte le stature.

X-ADV, con il suo design inconfondibile e la sua attitudine adventure, ha creato un nuovo segmento di mercato. Per il 2021, il primo e unico “SUV a 2 ruote”, diventa ancora più raffinato e accattivante nel look. Con il rinnovato motore bicilindrico parallelo, più leggero e potente (58,6 CV), migliorano accelerazione, ripresa e velocità massima.

Al salone di Milano del 2017, fu presentata come gamma 2018 la serie di naked – da 125 a 1000cc – basate sul concept tecnico/estetico ‘Neo Sports Cafè’. Nel 2019 arrivò a completare la line‑up anche il modello di media cilindrata, la CB650R. Oggi è il momento della più piccola e della più grande delle Neo Sports Café, la CB125R e la CB1000R (la maxi naked muscoli e testa).

Le CB1000R e CB1000R Black Edition si evolvono. Più compatte, più slanciate e con un look ancora più ricercato. Il look entusiasma al primo sguardo. Il potente motore da 145 CV è stato aggiornato nelle mappature dell’iniezione elettronica PGM‑FI, che le permettono di migliorare il dato del consumo medio, ed è ora omologato EURO5. Infine, per la CB125R l’estetica rimane invariata, salvo per diversi accostamenti di colore. Cambia il motore, ora dotato di testata a 4 valvole e capace di raggiungere la potenza piena 15 CV ammessa per le moto destinate alla patente A1 e B. Sul sito di Honda tutte le informazioni e le immagini dei nuovi modelli 2021.