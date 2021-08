Nuovi straordinari look per le iconiche Honda Africa Twin

editato in: da

Honda annuncia importanti aggiornamenti per due tra le più iconiche maxienduro in circolazione, le Africa Twin, che nelle nuove versioni per il 2022 potranno contare su un restyling di livello. Migliorie tecniche ed estetiche per le due ruote della Casa di Tokyo per rendere le storiche sempre più moderne e pratiche.

A distanza di più di trent’anni dal debutto del modello, Honda non sta con le mani in mano e rende ancor più “adventure” l’animo della linea, che con qualche ritocco e uno stile sempre più accattivante si adegua ai tempi. Dopo aver annunciato le novità dell’offroad di Honda CRF250R, per le nuove versioni 2022 di CRF1100L Africa Twin standard e CRF1100L Africa Twin Adventure Sports da Tokyo viene confermato il motore bicilindrico parallelo di 1.084 cc da 102 CV e 105 Nm, ma ad essere aggiornato è il cambio.

Nei nuovi modelli che verranno, disponibili nei concessionari da settembre con prezzi ancora da definire, Honda ha deciso di aggiornare il cambio DCT con nuove impostazioni che prevede il rilascio delle frizioni nelle prime due marce. La scelta della Casa di Tokyo è ricaduta su questo aggiornamento per rendere la partenza da fermo e la guida a bassa velocità più sicure e maggiormente controllabili.

Tra le migliorie c’è da registrare l’implementazione per la versione standard del portapacchi posteriore in alluminio di serie, mentre per il modello Adventure Sports l’azienda nipponica ha optato per un nuovo parabrezza meno esteso in senso verticale, ma sempre regolabile in altezza su 5 posizioni. Questi ultimi dettagli permettono al guidatore di avere una visibilità migliore senza compromettere la protezione aerodinamica e dalle intemperie, e seguono gli aggiornamenti della veste per il 2022 della Monkey 125.

Resta invece invariato il pacchetto dell’elettronica, con l’acceleratore Throttle By Wire che offre sei Riding Mode di cui due completamente personalizzabili. Due gli schermi per la strumentazione, di cui uno integrato con Apple CarPlay, Android Auto e la connettività Bluetooth per tutti gli smartphone.

Tra gli aggiornamenti per il 2022 troviamo invece nuove grafiche accattivanti e una gamma di colorazioni invariata che può contare però su inedite combinazioni cromatiche. Per CRF1100L Africa Twin c’è un cambio di design, con lo stile grafico “Big Logo”, mentre CRF1100L Africa Twin Adventure Sports è disponibile con le nuove grafiche denominate “Cracked Terrain”.