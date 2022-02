Honda ADV, lo scooter con il look da off-road

Honda ADV 350 è uno scooter che il colosso giapponese ha presentato sul mercato italiano di recente come modello capace di coniugare al meglio lo stile avventuroso di X-ADV e la praticità d’uso dei mezzi a due ruote più cittadini. Uno scooter off-road, potremmo definirlo, non solo nel look, visto che è di fatto perfetto per l’uso quotidiano, sia in città che fuori grazie a un motore da 330 cc con potenza massima che sfiora i 30 CV, a un reparto sospensioni molto curato e a un vano sottosella capiente abbastanza da ospitare due caschi integrali. Comunque, scopriamone di più.

Design e tecnologia di Honda AD V350

Come anticipato, questo nuovo scooter di Honda vanta diverse peculiarità che ne accentuano il carattere off-road, quali la spigolosità delle linee e le soluzioni dedicate al reparto sospensioni. La posizione di guida è naturale, il comfort è supportato dalla forcella a steli rovesciati da 37 mm di diametro e dagli ammortizzatori posteriori studiati per garantire stabilità e ottimo assorbimento delle asperità. Da 15 pollici l’anteriore, da 14 il posteriore, il diametro delle ruote che montano pneumatici rispettivamente da 120 e 140, entrambi con spalla da 70. A completare il tutto l’impianto frenante a disco singolo anteriore da 256 mm e da 240 mm posteriore.

Parlando invece di comodità e di soluzioni specifiche pensate per migliorare il comfort in caso di spostamenti quotidiani o viaggi fuori porta, vale la pena menzionare la presenza su Honda ADV 350 dell’ampio vano sottosella Smart Top Box da 50L di serie, che ospita due caschi integrali, il vano portaoggetti che presenta anche una presa di ricarica USB C per ricaricare lo smartphone o altri dispositivi simili. Sul cruscotto spicca il display LCD dell’infotelematica, che integra la connettività Honda Smartphone Voice Control System. Volendo, questo nuovo scooter off-road Honda (qui per il listino auto di Honda) prevede il montaggio come accessori optional anche di manopole riscaldabili, dell’antifurto meccanico a U, di una cover da esterno e di una borsa bauletto interna, per i viaggi o gli spostamenti di tutti i giorni.

Per il resto, c’è da menzionare la presenza del sistema di segnalazione delle frenata di emergenza ESS, la Smart-Key che permette di attivare il commutatore di accensione, di aprire e chiudere il vano sottosella e bloccare automaticamente lo scooter quando ci si allontana, senza estrarre la chiave elettronica dalla tasca, o ancora, il controllo di trazione HSTC a due livelli che, calcolando il rapporto di slittamento e la coppia erogata dal motore, permette di recuperare l’aderenza al posteriore in caso d’emergenza.

Honda ADV 350 su strada: motori, consumi e colorazioni

Design e tecnologia a parte, lo scooter Honda ADV 350 si distingue anche per comportamento su strada. Alla base c’è il telaio tubolare in acciaio su cui viene montato un motore monoalbero SOHC di 330 cc a quattro valvole che, grazie a una potenza di picco pari a 29,2 CV (21,5 kW) erogati a 7.500 giri/min, con coppia massima pari a 31,5 Nm a 5.250 giri/min, lo rende adatto anche per viaggi fuori dai confini urbani. Tale motore è omologato Euro 5 e i consumi, secondo quanto dichiarato da Honda, si attestano sui 29,4 km/l nel ciclo medio WMTC. Ciò vuol dire che a serbatoio pieno (da 11,7 L di capacità) Honda ADV 350 può coprire oltre 340 chilometri.

Lo scooter è disponibile nelle seguenti colorazioni (Spangle Silver Metallic, Mat Carbonium Gray Metallic e Mat Carnelian Red Metallic), colorazioni che rendono giustizia alle sue linee da mezzo con un piglio off-road che guarda all’X-ADV e alla serie delle moto CRF pur conservando un carattere peculiare che, ne siamo certi, conquisterà molti (per saperne di più sugli incentivi 2022 per l’acquisto di scooter e moto).