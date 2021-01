Harley Davidson aggiorna la gamma: svelate le novità per il 2021

editato in: da

Harley Davidson presenta la sua nuova linea per il 2021. I punti salienti includono il grintoso Street Bob 114 e il restyling del Fat Boy 114, oltre a nuove opzioni di stile per le tre popolari bagger Street Glide Special, Road Glide Special e Road King Special. Harley-Davidson offrirà anche quattro modelli super premium creati dal suo team Custom Vehicle Operations.

Theo Keetell, VP Marketing, dichiara: “Harley Davidson entra nel 2021 concentrandosi sul motociclismo come esperienza emotiva. La ricerca senza tempo dell’avventura e della libertà sulla strada aperta è il fondamento della nostra eredità e la visione del nostro futuro. Mentre entriamo in questo nuovo anno e in una nuova stagione di guida, alimentare questo desiderio è più importante che mai”.

Il nuovo Street Bob 114 aggiunge uno stile bobber essenziale e ottime prestazioni alla linea cruiser. Il modello Softail più leggero è equipaggiato con il potente motore Milwaukee-Eight 114, lo Street Bob 114 è veloce e agile, con potenza da vendere. Fat Boy rimane una delle motociclette fisicamente più imponenti nel portafoglio Harley Davidson. Lo stile rinnovato per il 2021 ravviva il suo aspetto, la brillante cromatura sostituisce la finitura cromata satinata sul gruppo propulsore e sullo scarico, sulla parte anteriore, sui montanti del parafango posteriore e sulla console.

La linea di motociclette Touring 2021 Harley Davidson include un trio eccezionale. Con il potente Milwaukee-Eight 114, i modelli Road King Special, Road Glide Special e Street Glide Special combinano una presenza stradale imponente con le capacità del telaio Touring Harley Davidson. I modelli Street Glide Special e Road Glide Special hanno nuove opzioni di verniciatura bicolore e una scelta di styling nero o cromato lucido. I modelli Road King Special e Street Glide Special sono dotati di un nuovo brillante faro a LED Daymaker. Tutti i modelli Touring sono dotati del sistema di infotainment Boom! Box GTS touch-screen a colori con Android Auto e compatibilità con le applicazioni Apple CarPlay.

Le motociclette Harley Davidson Custom Vehicle Operations rappresentano l’apice dello stile e del design della Casa, con finiture spettacolari, tecnologia avanzata, componenti esclusivi e un’attenzione maniacale ai dettagli. Per il 2021, i modelli CVO Street Glide e CVO Road Glide presentano il nuovissimo sistema audio Harley Davidson Rockford Fosgate, con altoparlanti e amplificatori progettati specificamente per le motociclette del brand.

Ciascuno dei quattro modelli CVO 2021 – CVO Street Glide, CVO Road Glide, CVO Limited e CVO Tri Glide – presenta nuove opzioni di verniciatura e caratteristiche di stile uniche. Il motore Milwaukee-Eight 117 V-Twin è esclusivo per i modelli CVO ed è il più potente offerto come equipaggiamento originale dalla fabbrica Harley Davidson. Questi modelli sono dotati di miglioramenti della sicurezza RDRS, una suite di tecnologie progettata per aumentare la fiducia del motociclista in situazioni impreviste o in cattive condizioni stradali. E infine il 22 febbraio 2021 verranno rivelati anche tutti i dettagli della nuovissima Pan America 1250, presentata in anteprima nell’esperienza di lancio virtuale del 19 gennaio.