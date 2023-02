Harley-Davidson svela una della novità del 2023

Fonte: Ufficio Stampa Harley-Davidson presenta la nuova Breakout 117 2023

Harley-Davidson presenta al pubblico la sua nuova versione della Breakout, un modello che “risveglia i sensi e attira gli sguardi”, come la Casa stessa dichiara. Un cruiser ribassato intriso di sfumature, che fa parte degli esemplari celebrativi del brand per il 2023, anno in cui si celebrano i 120 anni di storia del marchio statunitense.

Le caratteristiche principali

L’impostazione della nuova Harley-Davidson Breakout 117 2023 è quella classica da chopper. Vediamo una motocicletta dall’aspetto filante e snello, che monta il motore V-Twin Milwaukee-Eight 117 in grado di darle un gran carattere.

La nuova versione della Breakout ha stile e potenza che non passano inosservati su strada, e si presenta con un look inedito e scintillante.

Ritroviamo infatti le finiture cromate su supporti dei parafanghi, carter laterali, paracalore dello scarico, indicatori di direzione, specchietti e aspirazione Heavy Breather. Un telaio improvvisato Harley-Davidson Softail in grado di ridurre il peso senza sacrificare la solidità del mezzo, conservando il classico look hard-tail.

Harley-Davidson ha deciso di dotare la sua nuova Breakout di una sella dalla forma inedita, che consente l’utilizzo del serbatoio da quasi 19 litri. La motocicletta per il 2023 vanta inoltre doppi scarichi sfalsati per un’erogazione di coppia fluida ed entusiasmante ai regimi medi, con un suono pieno, tipico delle moto del brand americano, in grado di risvegliare gli animi e le emozioni.

Tra le dotazioni di serie troviamo le ruote in alluminio pressofuso a 26 raggi, la finitura Gloss Black con dettagli lavorati a macchina; diametro di 21 pollici (53 cm) all’anteriore e 18 pollici (45,7 cm) al posteriore.

Le prestazioni

Il motore Milwaukee-Eight 117 V-Twin offre prestazioni esaltanti, che permettono al pilota di concedersi il diritto di guidare la propria motocicletta vantandosi per le strade. Il motore nello specifico è dotato di raffreddamento ad aria/olio di precisione, nuova eccellenza in termini di coppia e cilindrata nei propulsori Harley-Davidson regolarmente prodotti e installati di fabbrica.

L’aspirazione Heavy Breather messa a punto per le alte prestazioni, con l’elemento filtrante esposto in avanti, fa confluire più aria nel motore per aiutare a produrre un’entusiasmante coppia a regimi medi, e dà alla moto un portamento hot rod ancora più marcato.

Personalizzazione di alto livello per i clienti

Ogni cliente può decidere di rendere la sua nuova Harley-Davidson Breakout 117 completamente sua grazie al programma di personalizzazione della Casa, che permette di scegliere le parti e gli accessori creati su misura, potenziandone il look e le funzionalità, per andare incontro alle esigenze e ai gusti di tutti. Gli accessori Harley-Davidson aprono un mondo di possibilità per portare il Breakout 117 a un livello completamente nuovo. La Casa propone anche una linea di abbigliamento ad hoc da uomo e da donna.

Un po’ di numeri

La moto vanta una coppia motrice di 168 Nm a 3.500 giri/minuto e una potenza di 102 CV/76 kW. Il sistema antibloccaggio dei freni (ABS) è incluso nella dotazione, mentre il sistema di controllo della trazione (TCS) è opzionale.

Tutte le luci sono a LED. La moto è dotata di un nuovo display LCD con area visibile da 54 mm con tachimetro, indicatore delle marce, contachilometri, livello del carburante, orologio, contachilometri parziale, contagiri e autonomia. I prezzi di listino per la versione Vivid Black partono da 29.200 euro, con l’opzione cambio colore 29.800 euro.