Harley Davidson svela la nuova Pan America: ve la raccontiamo così

Finalmente ieri Harley Davidson ha ufficialmente presentato la Pan America 1250. Era stato tutto svelato da tempo, serviva solo un momento per riunire le persone e dire: “Signore e signori, eccola!”. E così ieri è stato. Su Youtube troverete un video dedicato, 25 minuti per raccontare la genesi della moto con cui Harley Davidson entra nel segmento Adventure Touring. Ecco, in ordine rigorosamente sparso, cosa mi è rimasto delle parole e delle immagini.

– Jason Momoa avrebbe potuto fare l’imbronciato e muscoloso testimonial, invece ci mette il sorriso e gli occhi che luccicano di un bambino quando vede il suo giocattolo preferito. Empatico

– Harley Davidson con questa moto si riconnette alle sue radici off-road perché quando iniziarono a produrre motociclette ai primi del 900 la guida off-road non era una scelta ma un dato di fatto dovuto all’assenza di alternative. Storica.

– Sono partiti da un foglio bianco per provare ad incontrare il gusto e l’interesse di chi, fino ad oggi, non aveva mai considerato Harley Davidson tra le possibili opzioni d’acquisto. È una scelta fuori dall’area di confort, ad alto rischio sia per il valore del marchio che finanziario. Coraggiosa.

– Nel video, ricco di storia, si ripercorrono i momenti importanti del marchio di Milwaukee, con tantissime immagini degli anni pionieristici e dell’epoca d’oro. Tanti Enthusiasts, nessun MC. A dimostrazione che il contributo della controcultura motociclistica americana al suo successo è qualcosa che non trova ancora posto tra le cose da celebrare per Harley Davidson. Conservatrice.

– la Pan America ha una funzione Adaptive Ride Height (ARH) che in fase di arresto si abbassa dietro. Credo serva per evitare ai semafori l’imbarazzo dell’effetto “gambine vorticanti nel vuoto” a quelli sotto il 1.85m. Dignitosa.

Le due versioni della Pan America saranno disponibili a primavera 2021, con relativi accessori e linea d’abbigliamento. In attesa di ulteriori informazioni, godiamoci le belle immagini e portiamo pazienza.