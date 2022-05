Harley Davidson svela un nuovo modello a zero emissioni

La S2 del Mar fa parte del nuovo brand full-electric LiveWire, il marchio a zero emissioni di Harley Davidson. Questa modo segna il debutto assoluto della piattaforma modulare Arrow che la Casa a stelle e striscia dovrebbe usare per realizzare nuovi modelli di diversa potenza nei prossimi quattro anni.

LiveWire S2 Del Mar: la nuova Harley Davidson elettrica

Non sono ancora state rese note tutte le caratteristiche della nuova moto elettrica di Harley Davidson. In base a quanto trapelato fino a questo momento, si sa che la LiveWire S2 Del Mar ha una potenza massima di 80 Cv e un'autonomia di 160 km nel ciclo urbano.

La seconda moto elettrica presentata da LiveWire dopo la One, è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Il peso della nuova moto a zero emissioni è di 199,5 kg. La S2 Del Mar è caratterizzata da sistemi vitali proprietari: il propulsore, la batteria e il sistema di ricarica sono interamente sviluppati all'interno degli studi di LiveWire situati in California, a Mountain View.

A guardare con attenzione il design della LiveWire S2 Del Mar è possibile notare come il look sia leggermente diverso rispetto ai bozzetti circolati in rete negli ultimi due anni, prima della sua presentazione ufficiale. Mancano alcuni riferimenti ai caratteri tipici di Harley Davidson, come il serbatoio a goccia, vero e proprio marchio di fabbrica della Casa del Wisconsin. Presente, invece, il faro anteriore a pillola solito delle custom americane, mentre sono diversi i punti in comune con la LiveWire One, su tutti il codino.

L’edizione limitata della S2 Del Mar

In occasione della presentazione della S2 Del Mar, Harley Davidson, marchio che nei mesi scorsi ha portato in Europa le sue nuove eBike, ha svelato anche una edizione speciale: si tratta della Launch Edition, realizzata in soli 100 esemplari.

La S2 Del Mar Launch Edition differisce dalle altre grazie a due colorazioni speciali e uniche: la Jasper Gray e la Come Indigo. Questa serie limitata vanta anche un design dei cerchi diverso da quello standard. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, la Launch Edition è stata subito apprezzata dal pubblico, diventando ben presto sold-out.

Harley Davidson, dopo aver svelato la nuova Pan America, punta forte sulla LiveWire S2 Del Mar: a contribuire al successo di questo modello dovrebbe essere la straordinaria combinazione tra le prestazioni da naked media e un prezzo popolare: sul listino americano, infatti, la Del Mar è offerta a 15.000 dollari, circa 14.000 euro al cambio attuale. Conti alla mano, la LiveWire S2 Del Mar costa quasi la metà della "sorella" One.

Nei piani di Harley, c'è l'obiettivo di arrivare a vendere 100.000 unità entro il 2026. Molto dipenderà dai modelli elettrici presentati dalla Casa statunitense: la S2 del Mar è la seconda moto a zero emissioni presentata dal marchio. In precedenza, nell'estate del 2021, Harley Davidson aveva svelato la One, la prima moto elettrica della divisione LiveWire.