Yamaha, ecco la nuova piccola ‘naked’ per i più giovani

Yamaha presenta finalmente il modello più piccolo della sua serie MT, come era già stato anticipato alcune settimane fa. Si tratta della 125 che vede un restyling completo per il 2020. Il look con cui si presenta è sicuramente più moderno e aggressivo rispetto alle versioni precedenti, anche se lo stile rimane lo stesso, l’ormai sdoganato aspetto a metà tra motard e naked.