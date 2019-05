Vespa Sei Giorni II, la Special Edition celebra gli ori vinti nel 1951

Per la seconda volta il Gruppo Piaggio ha deciso di celebrare i, la conquista di nove medaglie d'oro in occasione della Sei Giorni Internazionale di Varese. Così nasce lae arriva dopo il modello proposto nel 2017 con una nuova serie numerata. Per quanto riguarda il motore, la nostra iconica due ruote monta unraffreddato a liquido e a iniezione elettronica, a quattro valvole per cilindro. In grado di erogare una potenza di, il più potente mai montato su una Vespa, la Sei Giorni Special Edition II aumenta la sua potenza del 12% rispetto alla prima versione.