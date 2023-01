Vespa Piaggio, la nuova serie speciale limitata

Piaggio sta lavorando a un nuovo progetto sulla sua iconica Vespa, e proprio a questo proposito oggi vediamo per la prima volta le immagini di un’edizione speciale dello scooter. È in arrivo infatti la prima collezione limitata e numerata di una serie che, ogni anno e per 12 anni consecutivi, riporterà l’iconografia del calendario lunare. Un’iniziativa totalmente nuova e inedita per la Casa italiana. Nella presentazione Piaggio sottolinea come l’inizio di un nuovo anno lunare porti sempre con sé non solo l’entusiasmo della rinascita e la gioia della primavera alle porte, ma anche l’iconografia di un nuovo animale a cui l’oroscopo si riferisce. Il 22 gennaio 2023 si inaugura l’anno del coniglio, simbolo e auspicio di serenità, benessere e rispetto per il passato.