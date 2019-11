Tuono, la hypernaked di Aprilia che fa sognare

Fin dalla sua creazione nel 2002, Aprilia Tuono ha visto un vasto numero di miglioramenti che hanno trasformato questa due ruote da un combattente di strada competitivo alla “migliore bici nuda” dichiarata dai media per oltre 15 anni. Sulla strada Aprilia Tuono è comoda e facile da guidare, con il manubrio standard in stile motocross che garantisce più controllo e manovrabilità in città ma che ti fa sentire a casa anche nella guida in pista.