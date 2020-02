Triumph Street Triple R, la nuova versione 2020

La pluripremiata Street Triple R di Triumph viene aggiornata nel 2020 con un nuovo stile aggressivo e un motore 765cc ad alte prestazioni più reattivo, oggi la moto è ancora più accessibile e conveniente. Ridefinendo la categoria sportiva dei pesi medi nel 2017, la gamma Street Triple 765cc si è affermata come la prima scelta per la sua combinazione di look aggressivo, maneggevolezza, prestazioni emozionanti e la sua unica tripla colonna sonora. Leggera, veloce, divertente, agile ed elegante: la Street Triple ha avuto un impatto incredibile sul mondo motociclistico sin dal suo lancio nel 2007.