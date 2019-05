Triumph Rocket 3 TFC: in anteprima la nuova custom

Il programma Triumph Factory Custom ha sfornato una nuova due ruote, la Rocket 3 TFC tutta da scoprire. La vediamo rinnovata, con una potenza massima molto alta e più leggera rispetto alla generazione precedente, pesa infatti ben 40 kg in meno della sorella maggiore. Il motore che è stato scelto per la nuova Triumph Rocket 3 TFC è un inedito tre cilindri in linea da 2.5 litri, che mira ad erogare 170 Cv e 221 Nm di coppia massima. La due ruote si rinnova completamente anche nel design, originale lo scarico 3-1-3 e mai visto nemmeno il doppio faro a Led.