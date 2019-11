Svelate due novità assolute di Harley Davidson ad Eicma 2019

Harley Davidson sta lavorando per creare la prossima generazione di motociclisti amanti della Casa di Milwaukee a livello globale. I tecnici e tutti gli addetti ai lavori hanno spostato la mentalità dalla costruzione di motociclette alla costruzione di motociclisti, esaminando attentamente il proprio lavoro in modo che gli sforzi compiuti si concentrino sulle cose che contano di più per le persone che amano le moto.