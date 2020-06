GSX-S750 Yugen Carbon, la sportiva dalle caratteristiche misteriose

Suzuki presenta la GSX-S750 Yugen Carbon, naked dall'anima sportiva, facile e intuitiva da guidare che stupisce per il suo motore brillante e aggressivo. Il termine Yugen, in giapponese, indica le capacità misteriose che non possono essere descritte a parole: la GSX-S750 incarna questo concetto grazie alle sue caratteristiche e a una gamma di accessori di serie come lo scarico in carbonio SC-Project, il cupolino fumè e il copri sellino monoposto.