La prima moto di Aston Martin a Eicma 2019

AMB 001 diha fatto il suo debutto mondiale ufficiale in questi giorni a Eicma 2019 a Milano. La rivelazione annuncia il primo capitolo di una nuova collaborazione tra le due Case, che potrebbe portare a prodotti entusiasmanti. Limitata a soli 100 esemplari,è per la guida in pista e rappresenta l’unione tra i due brand, quello di supercar di lusso e l’ingegneria di Brough Superior all’avanguardia.