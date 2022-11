Peugeot Xp400 Gt, il nuovo scooter Suv che ama anche lo sterrato

Tra gli scooter più interessanti visti ad Eicma 2022 sicuramente degno di nota è l'XP400 che segna il ritorno sul mercato italiano di Peugeot Motocycles. Anello di congiunzione tra lo scooter e la moto, XP400 è lo scooter che viene paragonato ad Suv per la sua capacità di lasciare l'asfalto per qualche sterrato non impegnativo.