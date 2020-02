In arrivo la nuova Suzuki V-STROM 1050XT, i prezzi in Italia

Suzuki V-STROM 1050XT è pronta a conquistare il mercato, in arrivo in Italia le prime unità e a breve partirà la distribuzione capillare. Presto tutti gli appassionati potranno recarsi nei concessionari per ammirare la V-STROM 1050XT e provarla.