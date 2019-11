Le novità di Ducati a EICMA 2019

In anticipo rispetto all’apertura di EICMA 2019, in programma presso la Fiera di Milano-Rho dal 7 al 10 novembre, Ducati ha svelato le sue grandi novità 2020 per quanto riguarda le moto e le E-bike. Una gamma completa e aggiornata, che apre le nuove frontiere per quanto riguarda lo stile, le prestazioni e la tecnologia. La Ducati World Première 2020, trasmessa in live streaming mondiale e in Italia anche in diretta televisiva, si è svolta propria questa mattina (23 ottobre) sul palco del Palacongressi di Rimini. Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati Motor Holding, ha tolto il velo alle novità della gamma 2020.