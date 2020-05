NIU, in arrivo in Italia i nuovi scooter elettrici: i prezzi

NIU Technologies annuncia l'arrivo in Italia degli scooter NQi GTS e UQi GT. Il brand ha venduto più di un milione di scooter elettrici intelligenti al 31 dicembre 2019. In totale, da quando il primo elettrico NIU ha fatto la sua comparsa sulle strade nel 2015, gli utenti del brand hanno superato i 4.3 miliardi di km percorsi a zero emissioni.