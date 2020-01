MV Agusta Superveloce 800, la più attesa del 2019

Le MV Agusta nascono nel, moto destinate alle competizioni. La filosofia MV sta all’origine della gamma RC, si tratta della convinzione che le corse siano fondamentali per migliorare la produzione di serie. Per questo la Casa tiene a trasferire la tecnologiain maniera rapida e diretta. I modelli della gamma RC comprendono le naked Brutale e Dragster, la Turismo Veloce, le supersportive F3675 e 800 e anche l’F4. Le RC per il 2019 confermano i lorodopo gli aggiornamenti apportati lo scorso anno. La più attesa dell'anno è la MV Agusta Superveloce 800 che ha appena vinto il Concorso d'Eleganza a Villa d'Este per la classe Concept Bike.