MV Agusta Dragster 800 RR: ecco la nuova versione speciale

MV Agusta produrrà una versione speciale della Dragster 800 RR interamente dedicata a The Arsenale, uno dei concetti di retail online più esclusivi al mondo. L’offerta di #thearsenale va dai jet privati alle moto, agli accessori all’abbigliamento di lusso.



In quanto a caratteristiche tecniche non si è scesi a compromessi e per l’edizione The Arsenale sono state mantenute le stesse specifiche della 800 RR di serie, a cominciare dal classico tre cilindri in linea MV Agusta da 798 cc, in grado di sviluppare una potenza di 140 CV per una velocità di punta che sfiora i 250 Km/h.



Il modello The Arsenale monta inoltre il sistema full Ride by Wire MVICS con controllo di trazione regolabile su 8 livelli ed il cambio elettronico up&down abbinato alla frizione a comando idraulico e antisaltellamento meccanico.