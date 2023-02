La moto BMW ispirata a una leggenda dell’aviazione

Il leggendario Junkers Ju 52/3m è stato un trimotore da trasporto e passeggeri, realizzato dall'azienda tedesca Junkers dall'inizio degli anni ‘30 e usato prima come velivolo civile, poi come trasporto e bombardiere medio, principalmente da Luftwaffe. Un velivolo che oggi è ancora familiare a molte persone. Il Ju 52 con la registrazione D-AQUI nella combinazione di colori Lufthansa grigio-nero del 1936 divenne particolarmente famoso in tutto il mondo. Durante la sua permanenza negli Stati Uniti dal 1970 al 1984 con la registrazione americana N52JU, fu battezzato "IRON ANNIE" dal suo allora proprietario Martin Caidin.