Arriva la mini-bike di Honda di fama internazionale

Per il 2021 si presenta anche in Europacon il nome con cui è conosciuta in tutto il mondo, ovvero MSX 125 GROM. Nuovo motore Euro5 e nuovo look ne sottolineano la facilità e il divertimento di guida. Una moto in vendita nel nostro continente già da 2013 con il nome di MSX 125 , la mini fun bike di Honda segue una tradizione cominciata negli anni Sessanta con la piccola Monkey e proseguita fino ad oggi con altri celebri modelli come la Dax e la Ape.