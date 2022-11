Lo scooter elettrico che può andare in autostrada

Arriva in Italia lo scooter elettrico Ray 7.7, un innovativo scooter elettrico della startup di scooter elettrici Ray dalla Spagna. Il Ray 7.7 può percorrere autostrade e tangenziali senza problemi, grazie alla sua potenza di 11 kW. Può raggiungere i 125 km/h e percorrere tutte le strade grazie anche alla sua autonomia di ben 150 km.



Lo scooter ha un potente motore elettrico da 10.700 watt (14.000 watt di potenza di picco) raffreddato ad aria con una coppia di 290 Nm. Lo scooter ha una velocità massima di 125 km/h. Lo scooter ha una batteria al litio da 87 Ah che fornisce un'autonomia di 160 km. La batteria può essere caricata in circa 2 ore.



Lo scooter ha freni a disco anteriori e posteriori ed è dotato di un innovativo Kinetic Energy Recovery System (KERS) o sistema di frenata rigenerativa in cui l'energia della frenata viene restituita alla batteria. Il prezzo? Tra i 9 e 10mila euro.