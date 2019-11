Kawasaki Ninja 650, nuovo look da supersportiva moderna

Kavasaki presenta la nuova Ninja 650 Model Year 2020, moto che ha tutte le carte in regola per soddisfare le esigenze di chi desidera la sua prima due ruote sportiva con doti uniche di versatilità e leggerezza. Il motore dalla grande elasticità e la grande maneggevolezza della moto sono due grandiosi punti di forza della nuova Ninja 650. Look da supersportiva per questa bicilindrica tanto amata dagli appassionati del brand, che è molto comoda per la guida in città ma esprime il meglio di sé anche nelle strade più difficili e ricche di curve, sia da soli che con un passeggero dietro, tra l’altro la sella oggi è ancor più confortevole.