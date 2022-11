Il veicolo elettrico di nuova generazione ha un design tutto italiano

In occasione di Eicma, Vmoto Soco Group ha presentato ufficialmente il primo concept, risultato di un ambizioso e innovativo progetto avviato con Pininfarina. Tra il Gruppo globale quotato alla borsa australiana, con una capacità produttiva di oltre 300.000 veicoli elettrici di alta qualità, e l’azienda italiana fondata a Torino nel 1930, conosciuta in tutto il mondo per l’inconfondibile design, è recentemente nata una collaborazione il cui obiettivo è quello di realizzare un programma esteso a più prodotti per la mobilità elettrica.