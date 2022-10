Anteprima, il ritorno della Honda Hornet

Al Salone della moto di Colonia in Germania, Honda ha svelato l’attesissima nuova CB750 Hornet, che segna il ritorno in gamma di uno dei nomi più evocativi tra i modelli della Casa dell’Ala.



Il tratto distintivo della nuova Hornet è il serbatoio ispirato alla forma dell’ala del calabrone. Ovunque si posi lo sguardo, dal frontale spigoloso e aggressivo, alle linee nette ed essenziali della coda, prevale lo spirito grintoso che ne definisce il carattere da vera naked sportiva. Una completa gamma di accessori sarà disponibile per la nuova Hornet e per facilitarne la scelta saranno raggruppati in tre “pacchetti” – Sport, Style e Touring – capaci di soddisfare i gusti di qualsiasi pilota.