Honda Gold Wing: la regina del Gran Turismo si rifà il look

Honda GL1800 Gold Wing arriva nella sua versione 2020 con importanti aggiornamenti, spinta da un motore boxer a 6 cilindri con testate a 4 valvole per cilindro. È dotata di acceleratore Throttle By Wire, 4 Riding Mode, controllo di trazione Honda Selectable Torque Control, solo su versioni Tour, Hill Start Assist per le partenze in salita, Start&Stop e Cruise Control.