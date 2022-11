CL 500, la nuova Honda dal gusto vintage

La nuova CL500 di Honda si presenta in una spiccata veste retrò, ispirandosi alla Honda CL72 degli anni Sessana e Settanta. Utilizzando il motore bicilindrico parallelo della serie CB500, opportunamente messo a punto per questo nuovo modello, adotta un nuovo telaio tubolare in acciaio con struttura a diamante, sospensioni ad escursione maggiorata e ruote da 19" all'anteriore e 17" al posteriore.



Concepita sia per destreggiarsi con disinvoltura nel traffico urbano che per il fuoristrada leggero, ha uno stile inconfondibile, ricco di dettagli ricercati, come il serbatoio dalle linee morbide con paracolpi sugli incavi, i soffietti parapolvere in gomma sugli steli della forcella, il silenziatore alto a doppia uscita e con paracalore forato.



Con luci full‑LED, cruscotto con display LCD a retroilluminazione negativa e, sul mercato italiano, due accattivanti colorazioni, la CL500 è pronta a fare amicizia con motociclisti giovani o esperti, per regalare a tutti pura spensieratezza su due ruote.